За прошедшие сутки в Латвии были задержаны 13 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и еще один водитель, который, возможно, находился под воздействием наркотических веществ, сообщили в Государственной полиции.

Во время организации дорожного движения принято 436 решений об административных правонарушениях, в том числе 182 в связи с превышением скорости, а также одно по факту агрессивного стиля вождения.

Больше всего случаев превышения разрешенной скорости движения зарегистрировано в Видземском регионе, где зафиксировано 57 случаев. В Курземе выявлено 43 таких нарушения, в Латгале и Земгале - по 35, а в Риге и ее окрестностях - 12.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато пять процессов об административных правонарушениях и восемь уголовных процессов. Конфискованы три транспортных средства, еще с шести водителей будет взыскана стоимость транспортных средств, которым они пользовались в момент фиксирования правонарушения.