Французских пенсионеров, похоже, ждёт финансовый удар: в правительстве не исключают возможности отмены налоговых льгот, которыми пользуются пенсионеры.

Во Франции пенсии облагаются налогом как и любой другой доход по прогрессивной шкале, но с налоговой скидкой в 10%.

Министр государственных счетов Амели де Моншален не исключила возможности отмены этого налогового вычета для пенсионеров: «Ваш вклад не должен определяться вашим возрастом. Я лично считаю, что мы не можем бесконечно полагаться на работающих людей в вопросах финансирования новых социальных расходов, связанных со старением. Ваш вклад должен определяться не возрастом, а имеющимися в вашем распоряжении средствами».

Правительство пытается таким образом сократить государственный дефицит, который в 2024 году увеличился до катастрофических масштабов. 10-процентная налоговая льгота для пенсионеров была введена в 1978 году. Сегодня в правительстве ее считают «абсурдной». Ее отмена позволит государству пополнить бюджет на 4,5 миллиардов евро в год.

В правительстве отмечают, что отмена льготы затронет налоговые отчисления 8,4 миллионов пенсионеров (половины всех пенсионеров), которых сочли достаточно богатыми, чтобы отдать 10% своей пенсии государству.