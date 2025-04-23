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Макрон отбирает деньги у восьми миллионов пенсионеров 1 846

В мире
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Мадам не понимает, как прожить на эти деньги.

Мадам не понимает, как прожить на эти деньги.

Властям Пятой Республики предстоит срочно залатать дыры в бюджете.

Французских пенсионеров, похоже, ждёт финансовый удар: в правительстве не исключают возможности отмены налоговых льгот, которыми пользуются пенсионеры.

Во Франции пенсии облагаются налогом как и любой другой доход по прогрессивной шкале, но с налоговой скидкой в 10%.

Министр государственных счетов Амели де Моншален не исключила возможности отмены этого налогового вычета для пенсионеров: «Ваш вклад не должен определяться вашим возрастом. Я лично считаю, что мы не можем бесконечно полагаться на работающих людей в вопросах финансирования новых социальных расходов, связанных со старением. Ваш вклад должен определяться не возрастом, а имеющимися в вашем распоряжении средствами».

Правительство пытается таким образом сократить государственный дефицит, который в 2024 году увеличился до катастрофических масштабов. 10-процентная налоговая льгота для пенсионеров была введена в 1978 году. Сегодня в правительстве ее считают «абсурдной». Ее отмена позволит государству пополнить бюджет на 4,5 миллиардов евро в год.

В правительстве отмечают, что отмена льготы затронет налоговые отчисления 8,4 миллионов пенсионеров (половины всех пенсионеров), которых сочли достаточно богатыми, чтобы отдать 10% своей пенсии государству.

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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    23-го апреля

    Когда все ресурсы государства сосредоточены на войну и прибыли капитала, то первыми режут соцобеспечение, здравоохранение, образование.

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