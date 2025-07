В социальных сетях внимание привлек рекламный баннер британского издания The Telegraph, в котором упоминаются Рига, Вильнюс и Таллин. Причем упоминаются в связи с весьма тревожными событиями.

"Слышали что-нибудь о Риге, Таллине или Вильнюсе? Если бросим Киев — услышите", — говорится на рекламном баннере газеты The Telegraph, размещенном в Великобритании. Из текста можно понять, что издание призывает британское общество продолжать поддерживать Украину в войне против России, иначе похожая судьба может грозить трем балтийским государствам. Как известно, без поддержки европейских стран победить российскую армию будет трудно.

The Telegraph — это ежедневная газета Великобритании. В 1955 году ее основал Артур Слейт как The Daily Telegraph and Courier. Тираж печатной версии газеты превышает 634,1 тысячи экземпляров в день. Издание принадлежит компании David and Frederick Barclay.