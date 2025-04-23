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«Слышали что-нибудь о Риге? - Еще услышите!» Реклама The Telegraph звучит как угроза для Латвии 3 1429

В мире
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
«Слышали что-нибудь о Риге? - Еще услышите!» Реклама The Telegraph звучит как угроза для Латвии
ФОТО: LETA

В социальных сетях внимание привлек рекламный баннер британского издания The Telegraph, в котором упоминаются Рига, Вильнюс и Таллин. Причем упоминаются в связи с весьма тревожными событиями, пишет Otkrito.lv.

В социальных сетях внимание привлек рекламный баннер британского издания The Telegraph, в котором упоминаются Рига, Вильнюс и Таллин. Причем упоминаются в связи с весьма тревожными событиями.

"Слышали что-нибудь о Риге, Таллине или Вильнюсе? Если бросим Киев — услышите", — говорится на рекламном баннере газеты The Telegraph, размещенном в Великобритании. Из текста можно понять, что издание призывает британское общество продолжать поддерживать Украину в войне против России, иначе похожая судьба может грозить трем балтийским государствам. Как известно, без поддержки европейских стран победить российскую армию будет трудно.

The Telegraph — это ежедневная газета Великобритании. В 1955 году ее основал Артур Слейт как The Daily Telegraph and Courier. Тираж печатной версии газеты превышает 634,1 тысячи экземпляров в день. Издание принадлежит компании David and Frederick Barclay.

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(3)
  • Ч
    Чангл
    23-го апреля

    Опять пугалки. Похоже мы на дне, хотя ещё нет, снизу стучал МВФ. Зачем России должники? Они и так пойдут с протянутой рукой и на коленях, когда ес развалиться или их выгонят. ЕС был создан, чтобы грабить, только официально. Британия по горло в крови, как и Франция.

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  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    23-го апреля

    Вы знаете (слышали) как выглядят и называются пропагандисты? Это ББ. Так обильно срать в голову темой "злые русские и белорусы вот-вот нападут" могут только проплаченные журналисты.

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  • Мп
    Мимо проходил
    23-го апреля

    Слышали когда-нибудь про Ригу? Ну и слава Богу, что нет. Тут ТАКОЕ правительство, что даже ваш приемьер-салат Лиз Трасс на нашем фоне - образец премьер-министра...

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