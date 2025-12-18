В то время как установленную в стране среднюю зарплату получают далеко не все, работники государственного сектора на уровень оплаты труда жаловаться не могут. Сейм Латвийской Республики приглашает на работу заместителя руководителя Бюро по связям с общественностью с вознаграждением от 2931 до 4150 евро (брутто) в месяц.

Значительная разница в размере выплачиваемой зарплаты зависит от квалификации конкретного сотрудника. Если кандидат будет высококвалифицированным, есть все шансы получать максимальную обещанную оплату труда — 4150 евро в месяц до уплаты налогов.

Разумеется, предстоит и выполнять обязанности. Необходимо будет выполнять следующие функции:

участвовать в планировании и реализации стратегической и кризисной коммуникации; координировать разработку и внедрение документов институциональной коммуникации Сейма; развивать проекты цифровой коммуникации Сейма; планировать и реализовывать проекты по вовлечению общественности, особенно молодежной аудитории; планировать и создавать образовательные материалы о демократии и парламентаризме.

Заявки необходимо направить до 5 января следующего года.