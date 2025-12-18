Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги? 6 2566

Наша Латвия
Дата публикации: 18.12.2025
LETA
Изображение к статье: Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?

В то время как установленную в стране среднюю зарплату получают далеко не все, работники государственного сектора на уровень оплаты труда жаловаться не могут. Сейм Латвийской Республики приглашает на работу заместителя руководителя Бюро по связям с общественностью с вознаграждением от 2931 до 4150 евро (брутто) в месяц.

Значительная разница в размере выплачиваемой зарплаты зависит от квалификации конкретного сотрудника. Если кандидат будет высококвалифицированным, есть все шансы получать максимальную обещанную оплату труда — 4150 евро в месяц до уплаты налогов.

Разумеется, предстоит и выполнять обязанности. Необходимо будет выполнять следующие функции:

участвовать в планировании и реализации стратегической и кризисной коммуникации; координировать разработку и внедрение документов институциональной коммуникации Сейма; развивать проекты цифровой коммуникации Сейма; планировать и реализовывать проекты по вовлечению общественности, особенно молодежной аудитории; планировать и создавать образовательные материалы о демократии и парламентаризме.

Заявки необходимо направить до 5 января следующего года.

×
Читайте нас также:
#работа #зарплата #карьера #коммуникации #демократия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
1
0
8
0
1

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео