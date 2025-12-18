Продолжающаяся почти четыре года война в Украине и ужесточение требований к новым гражданам отбили у иностранцев желание получать гражданство России. За январь—сентябрь 2025 года российский паспорт получили 110,8 тыс. человек — на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Министерства внутренних дел (МВД). В пятерку стран, жители которых чаще всего получали российское гражданство в текущем году, вошли Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Армения и Украина.

В МВД объяснили снижение выдачи паспортов ужесточением контроля, а также тем, что жители оккупированных областей Украины в большинстве своем вступили в российское гражданство в 2022–2024 годах. Одновременно с этим министерство зафиксировало увеличение на 32% числа иностранцев, работающих по патенту, — до 1,9 млн человек, а также рост на 52% числа выданных разрешений на работу — до 103 тыс. Патенты оформляют граждане безвизовых стран ближнего зарубежья, тогда как разрешения на работу — граждане Китая, Индии и стран Африки. Также на 26,4% увеличилось количество трудоустройств граждан стран Евразийского экономического союза — почти до 730 тыс.

Власти пересмотрели условия для упрощенного получения гражданства и ужесточили контроль за теми, кто ранее оформлял его через программы переселения, разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ), говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Подход к приему в гражданство стал более избирательным: вместо наращивания численности новых граждан основной упор делается на «качество» — в каждом отдельном случае оценивается угроза безопасности, социальная совместимость, а также лояльность государству, подтвердил доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов. По его словам, сокращение числа новых граждан — это следствие пройденного пика действия упрощенных процедур, а рост количества выданных патентов и разрешений на работу — ответ на структурный дефицит рабочих рук в экономике.