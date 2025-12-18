Перед Трампом не удобно - Эрдоган пытается вернуть Путину ракетные комплексы С-400 1 1210

В мире
Дата публикации: 18.12.2025
Deutsche Welle
Турция пытается наладить отношения с США и пытается вернуть России поставленные ранее ракетные комплексы С-400, а себе - потраченные деньги, пишет Bloomberg, - более 2 миллиардов долларов.

Система противовоздушной обороны С-400 российского производства, которая уже давно является предметом трений между Турцией и США, вновь оказалась на повестке дня во время последней встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина.

По данным Bloomberg, Эрдоган попросил Путина забрать ракетные комплексы, поставленные Анкаре в 2019 году.

Агентство сообщило, что турецкий президент обратился с этой просьбой к российскому, чтобы восстановить отношения с США, и что этот вопрос обсуждался во время встречи двух лидеров в Ашхабаде, столице Туркменистана, 12 декабря.

В статье утверждается, что Эрдоган стремится нормализовать отношения с Вашингтоном за счет возвращения С-400, а также повторного включения Турции в программу истребителей F-35.

Анкара якобы также хочет вернуть деньги, которые она заплатила России за комплексы. По слухам, возврат денего может быть осуществлен с помощью различных компенсационных механизмов в энергетическом секторе. Стоимость систем С-400 для Турции, по некоторым данным, составляет более 2 миллиардов долларов.

С другой стороны, источники в Министерстве обороны сообщили Türkiye Today перед встречей Эрдогана и Путина, что таких переговоров не было. Утверждение Bloomberg было опровергнуто и в заявлениях России.

Давление США и НАТО продолжается

Соединенные Штаты оказывают сильное давление на Анкару с момента принятия Турцией решения о покупке С-400 в 2017 году.

И Вашингтон, и НАТО выступают против приобретения и активного использования систем С-400. Эти системы несовместимы с оборонной и радарной инфраструктурой НАТО.

По этой причине 17 июля 2019 года США вывели Турцию из программы истребителей F-35, партнером которой она является.

Вашингтон также ввел санкции против Турции в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Санкции против высокопоставленных чиновников, включая Исмаила Демира, занимавшего в то время пост главы оборонной промышленности, действуют с апреля 2021 года.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
