Названа страна, которая тратит рекордые суммы на рождественские подарки

Дата публикации: 18.12.2025
В 2025 году на рождественские покупки в Германии потратят рекордные 85,24 млрд евро, в ЕС за ней следуют Франция и Италия.

В 2025 году на рождественские покупки в Германии потратят рекордные 85,24 млрд евро, в ЕС за ней следуют Франция и Италия. По сообщению Euronews, в преддверии Рождества жители Европы активно покупают подарки, при этом наибольшие расходы прогнозируются в Германии - около 85,24 млрд евро в 2025 году, сообщает Statista. На втором месте Франция с 71,65 млрд евро, на третьем - Италия с более чем 43 млрд евро.

В целом по Европе лидирует Великобритания, где, по прогнозам PwC (Price Waterhouse Coopers - одна из крупнейших международных аудиторско-консалтинговых компаний), рост рождественских расходов составит 3,5%, несмотря на медленное начало праздничной торговли. Рост цен в связи с инфляцией делает подарки дороже: годовая инфляция в еврозоне в ноябре составила 2,2%.

Самыми популярными категориями подарков остаются косметика, модные товары и электроника. Например, в Чехии активно покупают косметику и игрушки, в Польше - ювелирные изделия и часы, в Испании - подержанные вещи, а в Италии - бытовую технику.

Эксперты напоминают о безопасности: почти 96% проверенных игрушек на популярных онлайн-платформах не соответствовали стандартам ЕС, у 86% выявлены серьёзные риски, включая мелкие детали и мощные магниты. С октября в ЕС действуют новые правила: цифровой паспорт для онлайн-продажи игрушек и запрет вредных химических веществ

