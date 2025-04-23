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В Греции денег много, как никогда: населению будут раздавать миллиард в год 2 2816

В мире
Дата публикации: 23.04.2025
Euronews
В Греции денег много, как никогда: населению будут раздавать миллиард в год
ФОТО: pixabay

Начиная с этого года, арендаторам будет возвращаться стоимость месячной арендной платы каждый ноябрь, а пожилым людям, инвалидам и людям без страховки будет выдаваться 250 евро в год в конце ноября.

Только шесть из 27 стран-членов ЕС могут похвастаться положительным сальдо на 2024 год, свидетельствуют данные Евростата. Профицит Греции в размере 1,3% от валового внутреннего продукта - по сравнению с общим дефицитом ЕС в 3,2% - стал заметным улучшением финансовых показателей для страны, которая глубоко погрязла в долговом кризисе, потрясшем ЕС и международные финансовые рынки около десяти лет назад.

Цифры "фиксируют значительное превышение показателей национальной экономики и профицит государственной казны". Это означает, что с помощью всех мы добились гораздо большего, чем ожидали", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телевизионном обращении к народу.

"Динамичный рост, а также борьба с уклонением от уплаты налогов и ряд других реформаторских мер принесли дополнительные доходы, даже превышающие поставленные нами цели", - сказал Мицотакис. "Поэтому, несмотря на строгие европейские фискальные правила, значительную их часть теперь можно вернуть гражданам".

По словам Мицотакиса, для решения жилищных проблем, начиная с этого года, арендаторам будет возвращаться стоимость месячной арендной платы каждый ноябрь, а пожилым людям, инвалидам и людям без страховки будет выдаваться 250 евро в год в конце ноября.

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(2)
  • Ч
    Чангл
    23-го апреля

    В Латвии слышали эти слова 🤣🤣🤣

    10
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    23-го апреля

    а то что у них долг 130+ процентов ВВП это ничего?

    19
    1

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