Baltijas balss logotype

Госдеп высказался о политике США по применению дальнобойного оружия Украиной 1

В мире
Дата публикации: 18.11.2024
BB.LV
Госдеп высказался о политике США по применению дальнобойного оружия Украиной
ФОТО: Global Look Press

Политика США по применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) баллистических ракет ATACMS не изменилась. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как утверждает NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер отмечал, что Вашингтон не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.

0
2

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го ноября

    Старый Джо наверное стебётся над криворагульским зелемордием. Другой логикой я эти бесконечные "можно-не можно" я объяснить не могу.

    2
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео