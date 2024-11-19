Baltijas balss logotype

ЕС отозвал выделенные для правительства Грузии 121 млн евро 1

В мире
Дата публикации: 19.11.2024
Deutsche Welle
ЕС отозвал выделенные для правительства Грузии 121 млн евро
ФОТО: Unsplash.com

Брюссель аннулировал финансовую помощь, выделенную правительству Грузии, и направит эти средства на поддержку гражданского общества в стране, пишет DW.

Евросоюз планирует перенаправить средства в размере более 120 миллионов евро, выделенные для правительства Грузии, на другие цели. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Реагируя на то, что проведение в октябре парламентских выборов в Грузии подтвердило "отход страны от демократии при нынешнем правительстве", ЕС аннулировал поддержку грузинским вооруженным силам по линии Европейского фонда мира, а также отменил выделение 121 миллиона евро непосредственно грузинскому правительству, пояснил Боррель. Эти средства будут перенаправлены "на программы, приносящие пользу гражданскому обществу и напрямую грузинскому народу", указал глава европейской дипломатии.

Чтобы "тщательно изучить произошедшее" на выборах, Брюссель направит в Грузию политическую миссию, а представить свою оценку нарушений на выборах будет приглашен глава миссии по наблюдению за выборами в Грузии от Бюро по демократическим институтам и правам человека.

"Лидеры "Грузинской мечты" увели страну с пути Евросоюза, пойдя против стремлений грузинского народа и цели страны двигаться по направлению к ЕС. Мы все хотим для Грузии одного и того же - вернуть ее на европейский путь, - подчеркнул Жозеп Боррель. - Грузинскому народу я хочу повторить то, что я сказал в прошлом году во время своего визита в Грузию: дверь Европейского Союза останется открытой для Грузии".

Международные наблюдатели не признали выборы в Грузии свободными и справедливыми

Вскоре после проведения в Грузии парламентских выборов глава дипломатии ЕС заявил, что международные наблюдатели "не признали выборы свободными и справедливыми", зафиксировав нарушения как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования. Речь шла, в частности, о случаях запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней.

Победителем на выборах ЦИК в Тбилиси объявил правящую партию "Грузинская мечта" - с результатом около 54 процентов. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента. Отказалась признавать официальные результаты и президент Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившая во вмешательстве в выборы Россию.

США и страны Евросоюза призвали расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии.

#грузия
0
0

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Молодцы грузины. Перестали размениваться на "стеклянные бусы". Учитесь!

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео