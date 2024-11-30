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Kiyv Post: в захваченный Мариуполь вернулось 70 000 украинцев 2

В мире
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Оккупированный город стараются сделать витриной "новых территорий".

Оккупированный город стараются сделать витриной "новых территорий".

Многие переселенцы используют транзит через Латвию.

Заместитель главы правящей на Украине фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко в интервью государственному информагентству «Укринформ» сказал, что 150 тысяч украинцев, ранее покинувших свои дома, вернулись на территории, присоединенные к России, потому что «государство затягивает с помощью перемещенным лицам».

Это вызвало бурные дискуссии в украинском медиапространстве и возражения со стороны Офиса президента, которые очень эмоционально и пространно изложила заместительница главы офиса Андрея Ермака Ирина Верещук, назвав это заявление «ложью и хайпом ради громких заголовков». Именно она отвечает за эту сферу и ранее возглавляла профильное министерство. Уже на следующий день после скандального интервью Ткаченко отказался от своих слов, назвав их «эмоциональным предположением».

Но ранее Те же цифры привел в комментарии для газеты Kyiv Post экс-советник мэра Мариуполя, еще при украинской администрации, Петр Андрющенко, отметив, что одна из причин, по которым люди решаются на этот шаг, — отмена выплат переселенцам в размере 2 тысяч гривен (48 долларов по нынешнему курсу) в месяц. По его мнению из 150 тыс. вернувшихся украинцев, только 70 тысяч вернулось в сам Мариуполь.

Латвийская пограничная служба утверждает, что только 20% из тех украинцев, которые едут из ЕС в Россию заявляют, что их визит временный, связанный с решением бытовых вопросов. 80% либо едут на постоянное проживание в «старые» регионы России, либо возвращаются домой в «новые».

Российские пограничники по итогам первых трех кварталов 2024 года отчитывались тем, что через единственный открытый для украинцев аэропорт Шереметьево в Россию пытались въехать 107 тысяч жителей Украины, но пропустили только 83 тысячи из них.

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Комментарии (2)

  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    1-го декабря

    Дом - там где хорошо, а в концлагере под названием РФ хорошо быть не может :(

    2
    35
  • S
    SeaWolf
    30-го ноября

    Люди возвращаются домой.

    41
    3

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