Многие переселенцы используют транзит через Латвию.

Заместитель главы правящей на Украине фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко в интервью государственному информагентству «Укринформ» сказал, что 150 тысяч украинцев, ранее покинувших свои дома, вернулись на территории, присоединенные к России, потому что «государство затягивает с помощью перемещенным лицам».

Это вызвало бурные дискуссии в украинском медиапространстве и возражения со стороны Офиса президента, которые очень эмоционально и пространно изложила заместительница главы офиса Андрея Ермака Ирина Верещук, назвав это заявление «ложью и хайпом ради громких заголовков». Именно она отвечает за эту сферу и ранее возглавляла профильное министерство. Уже на следующий день после скандального интервью Ткаченко отказался от своих слов, назвав их «эмоциональным предположением».

Но ранее Те же цифры привел в комментарии для газеты Kyiv Post экс-советник мэра Мариуполя, еще при украинской администрации, Петр Андрющенко, отметив, что одна из причин, по которым люди решаются на этот шаг, — отмена выплат переселенцам в размере 2 тысяч гривен (48 долларов по нынешнему курсу) в месяц. По его мнению из 150 тыс. вернувшихся украинцев, только 70 тысяч вернулось в сам Мариуполь.

Латвийская пограничная служба утверждает, что только 20% из тех украинцев, которые едут из ЕС в Россию заявляют, что их визит временный, связанный с решением бытовых вопросов. 80% либо едут на постоянное проживание в «старые» регионы России, либо возвращаются домой в «новые».

Российские пограничники по итогам первых трех кварталов 2024 года отчитывались тем, что через единственный открытый для украинцев аэропорт Шереметьево в Россию пытались въехать 107 тысяч жителей Украины, но пропустили только 83 тысячи из них.