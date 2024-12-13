Baltijas balss logotype

ЕС запустил операцию по воздушной отправке гумпомощи в Сирию 1

В мире
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
ЕС запустил операцию по воздушной отправке гумпомощи в Сирию
ФОТО: Global Look Press

ЕК: ЕС запустил операцию по воздушной отправке срочной гумпомощи в Сирию.

Европейский союз (ЕС) запустил операцию по воздушной отправке срочной гуманитарной помощи в Сирию. Соответствующее решение опубликовано на странице Европейской комиссии (ЕК) в социальной сети X.

«Мы поддерживаем народ Сирии. Сегодня мы запускаем новую операцию "Гуманитарный воздушный мост" для доставки неотложной медицинской помощи и предметов первой необходимости тем, кто больше всего в ней нуждается», — отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Ранее представитель ЕК Ануар Эль-Ануни заявил, что Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии, в том числе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» и ее лидером Абу Мухаммадом аль-Джулани, и продолжает считать их террористами. По его словам, Брюссель не намерен менять свою позицию.

0
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    Очешуеть. Тут корми (в ес). Там корми. А ты сволочь работай и плати налоги. Вместо границы со стенами и автоматическими пулемётами. И ипитесь как хотите вы в своих бармалеиях. Хоть жрите друг друга, раз мозгов нет для сосуществования. Задрало часть жизни тратить на зарабок налогов в прокорм всяких бибизян.

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео