Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дьявол носит Prada» может получить третью часть 0 176

Культура &
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Дьявол носит Prada» может получить третью часть

Не успела отгреметь премьера «Дьявол носит Prada — 2», как в Сети начались разговоры о продолжении культового проекта. Есть вероятность, что третьей части быть — и, вполне возможно, совсем скоро (во всяком случае, не через 20 лет).

Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи в интервью Entertainment Weekly признались, что не против третьей части фильма. Стрип и Туччи в шутку добавили, что надеются, «они не будут ждать еще 20 лет». Блант тоже заинтересована в продолжении, особенно потому, что у нее с Туччи, по ее словам, «остались незавершенные дела» в рамках франшизы, поскольку им «не хватило совместных сцен». При этом актриса считает, что новая картина вряд ли появится быстро: «Мы верим, что между такими фильмами должно пройти время». Хэтэуэй тоже настроена оптимистично. «Мне кажется, эту историю еще можно развивать», — сказала она, добавив, что более четкое понимание появится после выхода ленты.

Режиссер картины Дэвид Фрэнкел также сохраняет осторожный оптимизм: «Посмотрим, что будет. Это шоу-бизнес — тут ничего нельзя предсказать. 20 лет назад мы сказали "нет", и вот мы здесь». Он отметил, что вполне может представить, что настолько сильные персонажи «могли бы жить и дальше».

Читайте нас также:
#кино #культура #режиссер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео