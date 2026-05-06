Не успела отгреметь премьера «Дьявол носит Prada — 2», как в Сети начались разговоры о продолжении культового проекта. Есть вероятность, что третьей части быть — и, вполне возможно, совсем скоро (во всяком случае, не через 20 лет).

Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи в интервью Entertainment Weekly признались, что не против третьей части фильма. Стрип и Туччи в шутку добавили, что надеются, «они не будут ждать еще 20 лет». Блант тоже заинтересована в продолжении, особенно потому, что у нее с Туччи, по ее словам, «остались незавершенные дела» в рамках франшизы, поскольку им «не хватило совместных сцен». При этом актриса считает, что новая картина вряд ли появится быстро: «Мы верим, что между такими фильмами должно пройти время». Хэтэуэй тоже настроена оптимистично. «Мне кажется, эту историю еще можно развивать», — сказала она, добавив, что более четкое понимание появится после выхода ленты.

Режиссер картины Дэвид Фрэнкел также сохраняет осторожный оптимизм: «Посмотрим, что будет. Это шоу-бизнес — тут ничего нельзя предсказать. 20 лет назад мы сказали "нет", и вот мы здесь». Он отметил, что вполне может представить, что настолько сильные персонажи «могли бы жить и дальше».