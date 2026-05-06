В Латвии введен новый статус сторонника Земессардзе (Zemessardzes atbalstītājs), который позволит участвовать в обороне государства и тем, кто по разным причинам не может проходить службу.

Одновременно растет интерес к службе, однако особенно в регионах по-прежнему не хватает добровольцев. В передаче TV3 «900 секунд» командир Земессардзе Айвар Крюков пояснил значение нового регулирования и роль общества в государственной обороне.

Комментируя принятые Сеймом поправки, Крюков подчеркнул, что новый статус не предназначен как альтернатива службе, а является ее дополнением.

"Это не замена земессаргов — это усиление структуры Земессардзе. Это призыв к обществу участвовать в защите государства", — отметил он.

Он добавил, что эта система не является проектом одного дня — ее внедрение продолжится с разработкой дополнительных правил и практических решений по всей Латвии.

Командир подчеркнул, что участвовать можно самыми разными способами.

"У каждого есть своя роль в защите государства, и каждый со своим багажом знаний может помочь в создании системы", — сказал Крюков.

Особенно полезными могут быть практические навыки — в логистике, транспорте, IT-сфере, а также в развитии технологий, например при разработке дронов и других решений.

Интерес к службе в Земессардзе сохраняется, однако носит волнообразный характер.

"Он волнообразный — геополитические события вызывают приток людей, затем активность снижается", — отметил Крюков.

По его словам, значительный вклад сейчас дает и Служба государственной обороны, привлекающая новых людей.

Однако особенно остро нехватка добровольцев ощущается в регионах.

"Мне нужно гораздо больше земессаргов — особенно в Видземе, Курземе и Латгале. Рига переполнена, а в регионах мы очень ждем новых людей", — подчеркнул командир.

Земессардзе все активнее интегрируется в профессиональную военную систему и активно участвует в учениях.

"Мы больше не можем говорить, что Земессардзе — это лишь добровольческая организация. Это полноценные солдаты", — заявил Крюков.

Также осваиваются новейшие технологии, включая дроны, автономные системы и даже решения на основе 3D-печати.

В завершение командир подчеркнул, что Земессардзе является отражением общества.

"Это место, где ты не только учишься, но и можешь обучать других. Земессардзе — зеркало общества", — сказал он.