Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига переполнена, а в регионах не хватает людей: командир Земессардзе призывает вступать на службу 1 719

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига переполнена, а в регионах не хватает людей: командир Земессардзе призывает вступать на службу
ФОТО: LETA

В Латвии введен новый статус сторонника Земессардзе (Zemessardzes atbalstītājs), который позволит участвовать в обороне государства и тем, кто по разным причинам не может проходить службу.

Одновременно растет интерес к службе, однако особенно в регионах по-прежнему не хватает добровольцев. В передаче TV3 «900 секунд» командир Земессардзе Айвар Крюков пояснил значение нового регулирования и роль общества в государственной обороне.

Комментируя принятые Сеймом поправки, Крюков подчеркнул, что новый статус не предназначен как альтернатива службе, а является ее дополнением.

"Это не замена земессаргов — это усиление структуры Земессардзе. Это призыв к обществу участвовать в защите государства", — отметил он.

Он добавил, что эта система не является проектом одного дня — ее внедрение продолжится с разработкой дополнительных правил и практических решений по всей Латвии.

Командир подчеркнул, что участвовать можно самыми разными способами.

"У каждого есть своя роль в защите государства, и каждый со своим багажом знаний может помочь в создании системы", — сказал Крюков.

Особенно полезными могут быть практические навыки — в логистике, транспорте, IT-сфере, а также в развитии технологий, например при разработке дронов и других решений.

Интерес к службе в Земессардзе сохраняется, однако носит волнообразный характер.

"Он волнообразный — геополитические события вызывают приток людей, затем активность снижается", — отметил Крюков.

По его словам, значительный вклад сейчас дает и Служба государственной обороны, привлекающая новых людей.

Однако особенно остро нехватка добровольцев ощущается в регионах.

"Мне нужно гораздо больше земессаргов — особенно в Видземе, Курземе и Латгале. Рига переполнена, а в регионах мы очень ждем новых людей", — подчеркнул командир.

Земессардзе все активнее интегрируется в профессиональную военную систему и активно участвует в учениях.

"Мы больше не можем говорить, что Земессардзе — это лишь добровольческая организация. Это полноценные солдаты", — заявил Крюков.

Также осваиваются новейшие технологии, включая дроны, автономные системы и даже решения на основе 3D-печати.

В завершение командир подчеркнул, что Земессардзе является отражением общества.

"Это место, где ты не только учишься, но и можешь обучать других. Земессардзе — зеркало общества", — сказал он.

Читайте нас также:
#Земессардзе #Латвия #регионы #общество #технологии #оборона #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
5
0
1

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео