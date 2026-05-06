В Персидский залив вошел уже третий американский эсминец

Дата публикации: 06.05.2026
Американский корабль USS Rafael Peralta прошел Ормузский пролив в рамках миссии "Свобода". Ранее иранские силы атаковали два других эсминца, а французское торговое судно было поражено ракетой.

Третий по счету американский ракетный эсминец USS Rafael Peralta в рамках миссии "Проект Свобода" прошел Ормузский пролив и вошел в акваторию Персидского залива, сообщил вечером во вторник, 5 мая, американский телеканал CBS News со ссылкой на официальных лиц, пишет DW.

Все три корабля - USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason - сейчас находятся к западу от пролива в ожидании дальнейших указаний. Они являются частью многоуровневой системы обороны из боевых кораблей, авиации и средств ПВО для защиты коммерческих судов, пытающихся выйти из Персидского залива через пролив.

Атака на эсминцы в Ормузском проливе

4 мая эсминцы USS Truxtun и USS Mason при прохождении через Ормузский пролив под прикрытием истребителей и вертолетов были атакованы иранскими силами с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По словам американских военных, оборонительные средства кораблей при поддержке авиации позволили перехватить или сдержать все угрозы - ни один из боеприпасов кораблей не достиг. Два иранских катера были потоплены.

Ракетный удар по коммерческому судну

Поздно вечером 5 мая близ побережья Объединенных Арабских Эмиратов - недалеко от Дубая - ракетному удару подверглось коммерческое судно CGM San Antonio, принадлежащее французской компании.

По данным американских официальных лиц, судно было поражено предположительно крылатой ракетой наземного базирования, несколько членов филиппинского экипажа получили ранения. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило получение сообщения о поражении "грузового судна неизвестным снарядом".

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне происходящего объявил о временной приостановке операции "Проект Свобода" - для оценки возможностей заключения окончательного соглашения с Ираном.

