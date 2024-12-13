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Раскрыты детали побега Асада из Сирии 1

В мире
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
Раскрыты детали побега Асада из Сирии
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Асад заверил офицеров перед побегом, что Россия окажет помощь Сирии.

Президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — приводит агентство слова собеседников.

Авторы материалов также подчеркивают, что Асад настолько долго скрывал свои планы бежать, что не поставил в известность даже своего младшего брата Махера Асада — командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Ранее сирийские военные рассказали агентству Reuters, что армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли трое человек вместо девяти.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    13-го декабря

    Ню, ню, вспомните еще Асада. Эти демократические дикари там режут тысячами, расстреливают кого ни поподя. Евреи уже уничтожают их сотнями. Вот только не понятно Израиль друзья, повстанцы друзья. Израиль захватывает Сирию, уничтожает повстанцев. А мы сейчас за кого? Что по этому поводу говорит министерство правды и истины?

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