Раскрыты детали побега Асада из Сирии

Президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — приводит агентство слова собеседников.

Авторы материалов также подчеркивают, что Асад настолько долго скрывал свои планы бежать, что не поставил в известность даже своего младшего брата Махера Асада — командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Ранее сирийские военные рассказали агентству Reuters, что армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли трое человек вместо девяти.