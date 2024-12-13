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В Берлине назвали причины для отправки немецких военных на Украину 2

В мире
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
В Берлине назвали причины для отправки немецких военных на Украину
ФОТО: Global Look Press

Депутат Кизеветтер: немецкие войска следует послать на Украину как миротворцев.

Берлину следует послать немецкие войска на Украину в качестве миротворцев сразу после возможного прекращения огня и создания буферной зоны между российской и украинской территорией. Об этом в интервью изданию Spiegel заявил сторонник расширения военной помощи Киеву и депутат бундестага ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«До миротворческой миссии еще далеко, однако будет разумным начать планировать ее уже сейчас... [После установления режима прекращения огня] мы будем готовы отправить войска, чтобы обеспечить мир», — заявил немецкий парламентарий.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить войска европейских членов НАТО на Украину, чтобы те следили за соблюдением режима прекращения огня по завершении конфликта между Москвой и Киевом.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    Точно. У укров флаги на могилушках полями колосятся. Германушкам тоже нужны флаженьки. Тут и латвиюшка тоже не стерпит и тоже будет немножко варонисов помертно. Каррр!!! 👀

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    помертно-посмертно☠️

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