В Берлине назвали причины для отправки немецких военных на Украину

Берлину следует послать немецкие войска на Украину в качестве миротворцев сразу после возможного прекращения огня и создания буферной зоны между российской и украинской территорией. Об этом в интервью изданию Spiegel заявил сторонник расширения военной помощи Киеву и депутат бундестага ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«До миротворческой миссии еще далеко, однако будет разумным начать планировать ее уже сейчас... [После установления режима прекращения огня] мы будем готовы отправить войска, чтобы обеспечить мир», — заявил немецкий парламентарий.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить войска европейских членов НАТО на Украину, чтобы те следили за соблюдением режима прекращения огня по завершении конфликта между Москвой и Киевом.