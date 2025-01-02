Электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, который работает под брендом, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу. Полиция пока не выяснила, было ли это происшествие акцией против Трампа или его союзника, владельца Tesla Илона Маска, пишет ВВС .

По данным полиции, утром около 8:40 автомобиль остановился перед стеклянными дверями Trump Hotel, из него пошел дым, а затем он взорвался.

Водитель машины погиб, еще семь человек получили легкие травмы.

На пресс-конференции днем в среду шериф Кевин Макмахилл из полицейского департамента Лас-Вегаса показал видеозапись взрыва и фотографии нескольких канистр из-под топлива и больших тубусов с фейерверками.

По данным CNN, следствие предполагает, что канистры с бензином, фейерверки, а также емкости с топливом для розжига и приготовления пищи на природе были подсоединены к детонаторам, которые привел в действие из кабины погибший водитель.

Шериф Макмахилл сказал, что полиция выясняет, не связано ли это происшествие с массовым убийством в Новом Орлеане.

Кроме того, как констатировал Макмахилл, следствию нужно будет установить, была ли акция у отеля направлена против Трампа или Маска.

«Очевидно, что тут Cybertruck, Trump Hotel — много вопросов, на которые надо найти ответы», — сказал шериф.

В расследовании вместе с полицией участвует ФБР.

В городской пожарной команде сообщили, что пожарные потушили загоревшуюся машину. Гостей из отеля эвакуировали и затем переселили в другое место.

Просмотрев записи с видеокамер слежения, полицейские выяснили, что электропикап проезжал мимо Trump Hotel за час до взрыва, затем вернулся, встал у входа — и через несколько секунд загорелся и взорвался.

Генеральный директор Tesla Илон Маск вначале написал в своей сети X, что все руководство Tesla расследует этот случай, а затем там же заявил, что взрыв был вызван «очень большим количество фейерверков и/или бомбой в кузове арендованного Cybertruck» и не связан с состоянием самого автомобиля.

В последние месяцы Маск стал ближайшим соратником Дональда Трампа.

Компания Трампа является совладельцем Trump Hotel в Лас-Вегасе. От ее имени об инциденте написал сын политика Эрик Трамп, заверив, что главное для отеля - безопасность и благополучие гостей и сотрудников.