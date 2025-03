Your browser does not support the video tag.

Электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, который работает под брендом, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу. Полиция пока не выяснила, было ли это происшествие акцией против Трампа или его союзника, владельца Tesla Илона Маска, пишет ВВС. По данным полиции, утром около 8:40 автомобиль остановился перед стеклянными дверями Trump Hotel, из него пошел дым, а затем он взорвался. Водитель машины погиб, еще семь человек получили легкие травмы. На пресс-конференции днем в среду шериф Кевин Макмахилл из полицейского департамента Лас-Вегаса показал видеозапись взрыва и фотографии нескольких канистр из-под топлива и больших тубусов с фейерверками. По данным CNN, следствие предполагает, что канистры с бензином, фейерверки, а также емкости с топливом для розжига и приготовления пищи на природе были подсоединены к детонаторам, которые привел в действие из кабины погибший водитель. Шериф Макмахилл сказал, что полиция выясняет, не связано ли это происшествие с массовым убийством в Новом Орлеане. Кроме того, как констатировал Макмахилл, следствию нужно будет установить, была ли акция у отеля направлена против Трампа или Маска. «Очевидно, что тут Cybertruck, Trump Hotel — много вопросов, на которые надо найти ответы», — сказал шериф. В расследовании вместе с полицией участвует ФБР. В городской пожарной команде сообщили, что пожарные потушили загоревшуюся машину. Гостей из отеля эвакуировали и затем переселили в другое место. Просмотрев записи с видеокамер слежения, полицейские выяснили, что электропикап проезжал мимо Trump Hotel за час до взрыва, затем вернулся, встал у входа — и через несколько секунд загорелся и взорвался. Генеральный директор Tesla Илон Маск вначале написал в своей сети X, что все руководство Tesla расследует этот случай, а затем там же заявил, что взрыв был вызван «очень большим количество фейерверков и/или бомбой в кузове арендованного Cybertruck» и не связан с состоянием самого автомобиля. В последние месяцы Маск стал ближайшим соратником Дональда Трампа. Компания Трампа является совладельцем Trump Hotel в Лас-Вегасе. От ее имени об инциденте написал сын политика Эрик Трамп, заверив, что главное для отеля - безопасность и благополучие гостей и сотрудников.

