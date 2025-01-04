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Еврокомиссар: Евросоюз страдает от острой нехватки воды 1

В мире
Дата публикации: 04.01.2025
Deutsche Welle
Еврокомиссар: Евросоюз страдает от острой нехватки воды

Евросоюз должен оперативно решить проблему нехватки воды и найти новые способы финансирования работ по устранению протечек в трубах. Об этом заявила еврокомиссар по охране окружающей среды Джессика Росвалл в интервью газете Financial Times, опубликованном в пятницу, 3 января,

По мнению Росвалл, после начала войны РФ в Украине ЕС сосредоточился на обеспечении энергетической безопасности в ущерб усилиям по преодолению кризиса водоснабжения. «Мы слишком мало говорим о воде, а говорим об энергоэффективности и об энергетике... Это, конечно, очень важно, но вода также очень важна, и в Европе ее не хватает», - отметила она.

«Бизнес сейчас понимает это, потому что в Европе были засухи, и мы видим, что атомные станции не работают, а транспорт не ходит по большим рекам»», - добавила Росвалл, выразив уверенность, что требуется срочный ответ на происходящее. От нехватки воды ежегодно страдает почти треть населения ЕС

От нехватки воды ежегодно страдает пятая часть территории ЕС и почти треть его населения, отмечалось в опубликованном в октябре исследовании Европейского агентства по окружающей среде. По данным Всемирной метеорологической организации, число и интенсивность засух в ЕС также резко возросли. С 1976 по 2006 годы площадь территорий и число пострадавших от этих изменений увеличились почти на 20 процентов.

Фермеры сталкиваются с резким падением урожайности. Тенденция отражается и на промышленности - от текстильной отрасли до производства водорода, где вода задействована в процессе электролиза.

Несмотря растущую нагрузку на сельское хозяйство и промышленность, в ЕС не достаточно хорошо следят за состоянием труб, отметила Росвалл. По данным Еврокомиссии, почти четверть подающейся по ним воды теряется при распределении.

По мнению еврокомиссара, необходимо «искать новые инновационные способы финансирования» для ремонта труб и создания новых очистных сооружений. Вода лишь в трети водоемов Европы - в хорошем состоянии

В Европейском агентстве по окружающей среде 15 октября сообщили, что в 2021 году лишь чуть более трети европейских озер и рек находились в хорошем или очень хорошем экологическом состоянии.

В отчете пояснялось, что европейские воды в основном подвергаются воздействию химических веществ из угольной энергетики и сельского хозяйства. При сжигании угля сначала поднимается в воздух, а затем возвращается на поверхность земли с осадками ртуть, а при ведении сельского хозяйства в воду попадают удобрения и пестициды.

#евросоюз
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го января

    Иди в ж. Поцелуйтесь с гретой тумберг и сдохните.

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