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Ленобласть подверглась самой масштабной атаке с начала войны 1

В мире
Дата публикации: 04.01.2025
Deutsche Welle
Ленобласть подверглась самой масштабной атаке с начала войны

Ленинградская область подверглась самому интенсивному налету беспилотников со стороны Украины с начала войны. Власти рассказали о четырех уничтоженных БПЛА.

Ленинградская область подверглась самому масштабному налету украинских беспилотников с начала войны в Украине, сообщили местные власти в субботу, 4 января.

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в ночь на 4 января силам ПВО удалось уничтожить четыре дрона ВСУ. На фоне обстрела в петербургском аэропорту Пулково дважды вводился план "Ковер"; многие рейсы были задержаны на прилет и вылет.

За ночь и утро над Россией сбили 26 беспилотников

Рано утром 4 января Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 16 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями. Позднее в Telegram-канале министерства появилось сообщение о сбитии еще 10 дронов в небе над Ленинградской, Псковской, Курской и Воронежской областями.

Кроме того, в Минобороны сообщили о сбитии 8 ракет ATACMS, якобы запущенных по территории России. Украинская сторона удары с использованием ATACMS на момент написания новости не подтверждала.

Атака БПЛА на Санкт-Петербург в октябре

В середине октября 2024 года приблизительно в 300 домах в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга пропало электричество из-за аварии на подстанции, которая произошла после сбития над городом беспилотника. Кроме того, издание "Фонтанка" писало, что местные жители слышали "три хлопка" перед отключением света в домах.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • 4-го января

    Drone Shot Down Outside St. Petersburg - CLAIM: "Launched from Estonia" halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/drone-shot-down-outside-st-petersburg-claim-launched-from-estonia

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