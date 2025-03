Американский штат Калифорния борется с сильными лесными пожарами, огонь подходит все ближе к Лос-Анджелесу. Сын избранного президента США Дональда Трампа смог обвинить Украину в разгуле стихии. Он пишет о связи между пожарами в Лос-Анджелесе и поддержкой Украины от Штатов, миллиардер Илон Маск согласился с такими выводами.

Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, принадлежащей Илону Маску о том, что пожарная служба Лос-Анджелеса "пожертвовала часть своих припасов Украине". Маск сделал репост этого твита.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI