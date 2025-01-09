«Твои дети умрут» – как латвийский «колдун» у женщины деньги вымогал

В Рижский городской суд поступило уголовное дело против "специалиста по эзотерическим услугам".

Согласно обвинению, "колдун" заключил с женщиной договор, по которому он должен был ей "наколдовать" за 2 тысячи евро суженого.

Причем в документе было прописано, что одним колдовством отделаться нельзя – латвийка должна будет выполнять инструкции в общении с потенциальными партнерами. В случае нарушения данного условия женщина должна выплатить колдуну неустойку в размере от 30 до 50 тысяч евро.

В итоге латвийка решила не выполнять инструкции специалиста, и он потребовал с нее 30 тысяч евро. Однако барышня отказалась выплачивать неустойку.

Колдун, понимая, что их договор не имеет юридической силы, решил прибегнуть к угрозам и вымогательству – он стал отправлять женщине письма, в которых писал, что ее дети умрут, если она не отдаст ему деньги.

Пострадавшая решила не вестись на это и обратилась в полицию.

Во время расследования колдун утверждал, что не угрожал женщине, а просто "эмоционально просил" выполнить условия договора. Вину он не признал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.