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Латвия за год ввезла из России оружие и боеприпасы почти на 800 тысяч евро 2

В мире
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
Латвия за год ввезла из России оружие и боеприпасы почти на 800 тысяч евро
ФОТО: dreamstime

В 2024 году Латвия импортировала из России оружие, боеприпасы, их части и принадлежности на общую сумму 796 774 евро, что на 74,5% больше, чем в 2023 году, установив рекорд по импорту этой категории товаров, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

Как пояснили агентству LETA в Службе государственных доходов, из России в Латвию не ввозились боевое оружие, боеприпасы или иные товары военного назначения, а лишь принадлежности и устройства для игры в пейнтбол, ремонтного оборудования для пейнтбольных устройств, а также принадлежности для подводного спортивного оружия.

Данные статистики показывают, что импорт товаров данной категории из России в последние годы в основном рос, за исключением отдельных случаев. В частности, по сравнению с 2014 годом импорт этих товаров увеличился в 55 раз.

В 2014 году Латвия импортировала из России оружие, боеприпасы и их комплектующие на сумму 14 396 евро, в 2015 году таких поставок не было, в 2016 году импорт составил 116 046 евро, в 2017 году – 116 488 евро, в 2018 году – 113 734 евро, в 2019 году – 161 436 евро, в 2020 году – 248 888 евро, в 2021 году – 363 934 евро, в 2022 году – 560 015 евро, а в 2023 году – 456 555 евро.

Наибольшая доля импорта в прошлом году пришлась на товары, включенные в категорию «бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и другие боеприпасы и снаряды, их части», не указанные в других категориях. Их ввезли на сумму 774 392 евро, что на 81,1% больше, чем в 2023 году, и на 63,3% больше, чем в 2022 году.

Одновременно сократился импорт товаров в категориях «другие пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки и другие виды оружия» и «части и аксессуары для вышеупомянутого оружия, не включенные в другие категории».

Так, в категории «другие пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки и другие виды оружия» в прошлом году импорт составил 17 231 евро, что на 21,2% меньше, чем в 2023 году, и в 3,2 раза меньше, чем в 2022 году. Импорт частей и аксессуаров для этого оружия составил 5 151 евро, что на 27,3% меньше, чем в 2023 году, и в 3,6 раза меньше, чем в 2022 году.

В МИД Латвии агентству LETA заявили, что страна всегда выступала за максимально строгие и всеобъемлющие санкции против России, а также настойчиво призывала бизнес-сообщество как в Латвии, так и в ЕС прекратить экономическое сотрудничество с государствами-агрессорами – Россией и Беларусью.

«Предложения по санкциям готовят и рассматривают институты ЕС в сотрудничестве с государствами-членами. Для принятия санкций необходимо единогласное согласие всех стран-членов», – пояснили в министерстве.

Также в МИД отметили, что ключевыми приоритетами санкционной политики в настоящее время являются сокращение доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, и предотвращение использования западных технологий в ее военной промышленности.

«МИД совместно с компетентными латвийскими учреждениями и коллегами из единомышленников среди стран ЕС работает над новыми санкционными предложениями и анализирует всю информацию, в том числе о торговле различными товарами, которые могут приносить России значительный доход или способствовать развитию ее военной промышленности», – подчеркнули представители министерства.

#оружие
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Комментарии (2)

  • ks
    kokorins sergejs
    21-го февраля

    если покупаем оруzие почему бы не купить запчасти для лифтов или ето другое

    26
    0
  • VS
    Vad Sorry
    21-го февраля

    Спонсирует агрессора:)))

    16
    2

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