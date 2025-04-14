Жителей приграничных районов Латгалии просят сообщать о подозрительных лицах и транспорте

Даугавпилсское управление Государственной пограничной охраны сообщает о росте количества незаконных пересечений границы Латвии с Беларусью, а также случаев нелегального перемещения мигрантов с использованием автомобилей.

Все чаще в приграничной зоне выявляются лица и транспортные средства, связанные с этой противоправной деятельностью, сообщает Аугшдаугавское краевое самоуправление.

В связи с этим пограничная служба призывает жителей Даугавпилса, Краславского и Аугшдаугавского краёв, проживающих в приграничных районах, проявлять бдительность.

Если вы заметили людей, внешний вид которых может свидетельствовать о гражданстве третьих стран, либо подозрительные автомобили, предположительно используемые для перевозки нелегальных мигрантов, необходимо незамедлительно сообщить об этом в Госпогранохрану или Государственную полицию.

Передать информацию можно через следующие каналы:

• Телефон экстренной помощи — 112 (круглосуточно)

• Оперативный дежурный Даугавпилсского управления Госпогранохраны — 654 03777, 22020361.

• Электронная почта — dap.od@rs.gov.lv

• Полиция — 110, эл. почта: pasts@vp.gov.lv.

При наличии фото, видео или аудиоматериалов их также можно направлять по вышеуказанным контактам.

Пограничная служба особенно обращает внимание на ответственность водителей — в том числе таксистов и водителей частных транспортных средств — за участие в незаконной перевозке мигрантов. Такие действия влекут за собой уголовную ответственность.

Напомним, с 13 марта 2024 года по 30 июня 2025 года на ряде участков границы действует усиленный режим пограничной охраны. Это закреплено постановлением Кабинета министров Латвии № 184.