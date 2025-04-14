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Забастовка мусорщиков в Бирмингеме: власти привлекли войска 1 875

В мире
Дата публикации: 14.04.2025
Deutsche Welle
x.com/therealmissjo

x.com/therealmissjo

ФОТО: twitter

В английском городе Бирмингем уже больше месяца бастуют уборщики мусора. На улице скопились отходы и появились крысы. Для преодоления кризиса власти задействовали специалистов британской армии, пишет DW.

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер инициировала привлечение специалистов британской армии для борьбы с кризисом в городе Бирмингем, где уже больше месяца бастуют уборщики мусора. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Военные не будут убирать мусор, обещают власти

Они отметили, что военные не станут убирать мусор на улицах, а будут работать из офиса. "Небольшое число военнослужащих с опытом оперативного планирования окажет логистическую поддержку для преодоления кризиса", - пишет газета.

Она напоминает, что ранее британских военных не раз привлекали для оказания помощи гражданским властям в чрезвычайных ситуациях. Например, это неоднократно случалось во время пандемии.

На этот раз военные будут задействованы "в течение короткого, ограниченного по времени периода, чтобы поддержать местные власти и обеспечить их максимально быструю реакцию на сохраняющуюся опасность для здоровья населения".

Кризис в Бирмингеме из-за протестов мусорщиков

Забастовка в Бирмингеме началась 11 марта. С тех пор на улицах города скопилось более 17 000 тонн отходов. Жители жалуются на нашествие крыс.

Профсоюзные лидеры обвиняют в неготовности к компромиссам Лейбористскую партию Великобритании, которая правит сейчас и в городе, и в стране.

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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    14-го апреля

    "власти привлекли войска" - всё лишь бы не платить уборщикам. Если капиталистам нужно будет, то они готовы убивать.

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