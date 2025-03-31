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Макрон лезет на балкон: какие налоги еще придумали в Пятой Республике 0

В мире
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Такого рода собственность становится неподъемной.

Такого рода собственность становится неподъемной.

Фискальные меры французского правительства пощады не знают.

Налоговая нагрузка на собственников жилья во Франции усилится в текущем году. На сей раз правительство вспомнило о балконах и террасах. Эти пространства теперь решено считать за «постоянные хозяйственные постройки», тем самым увеличивая кадастровую стоимость недвижимости и, соответственно, сумму налога.

Владельцам жилья советуют подготовиться к повышению налога на недвижимость, который в этом году может достичь рекордных сумм. Окончательное решение о том, насколько вырастет ставка, останется за местными властями. Поэтому налог на недвижимость отличается в зависимости от региона. В ряде департаментов рост налога в 2025 году достигнет 15%.

Для понимания, о каких примерно суммах идет речь. В 2023 году налог за дом общей площадью 170 м2 на земельном участке 2200 м2 составил 2500 €. Примерно столько же платят собственники за 3-комнатную квартиру в некоторых крупных городах Франции.

Расчёт налога на недвижимость не зависит от доходов собственника. Налог на имущество рассчитывается на основе кадастровой арендной стоимости недвижимости — оценки теоретической арендной платы, которую могла бы приносить недвижимость при сдаче ее в аренду. Это значение пересматривается каждый год.

Кроме того, есть нотариальный налог - к примеру, на дом в Верхней Савойе (департамент 74), 1999 года постройки, стоимостью 400000 € без кредитов, он будет представлять из себя примерно 30 000 €. Тут надо заметить, что чем дешевле объект, тем дороже, к сожалению, будет нотариальный налог. Например, квартира за 95 000 € будет облагаться налогом почти 9%, то есть 8 500 €.

Налог на проживание (Taxe d'habitation) ежегодно платят собственники недвижимости во Франции или арендаторы, которые занимают помещение на 1 января налогового года. Для постоянно проживающих "фискальных резидентов" Франции (т. е., налогоплательщики), налог отменён. Но если собственник объекта не проживает в объекте постоянно, а использует только в летний период, или как второй дом (résidence secondaire), то величина этого налога фактически равна налогу на недвижимость, или может быть немного больше. Высылается владельцу по почте отдельно, тоже осенью. Оплачивать можно по интернету.

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