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Крушение самолета над Вильнюсом: представили промежуточные результаты расследования 1 1001

В мире
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Крушение самолета над Вильнюсом: представили промежуточные результаты расследования

Следствие не выявило признаков диверсии в катастрофе грузового самолета над Вильнюсом в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник 1 апреля министр юстиции Римантас Моцкус и эксперты представили промежуточные результаты расследования катастрофы над Вильнюсом грузового самолета Boeing 737-400 SF 25 ноября 2024 года, в результате которой погиб один из пилотов.

"Главный месседж заключается в том, что не обнаружено никаких признаков незаконного вмешательства или терроризма", – отметил министр.

Предварительное заключение расследования охватывает детали полета, информацию о пилотах, самолет, находки на месте аварии, метеорологические условия.

Ранее в прокуратуре предположили, что ключевой причиной аварии стала человеческая ошибка.

Напомним, самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы.

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#литва #авиация
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го апреля

    Что то в Литве не так происходит, то лидмашина под Вильнюсом упала, то американская машина в литовском болоте утопла!

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