В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Странам следует ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, так как «уже завтра» в мире может разразиться новая пандемия опасной болезни. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что на этом фоне мировое сообщество нуждается в «участии и лидерстве, чтобы довести работу над соглашением ВОЗ о предотвращении пандемий до финишной черты». Глава организации также призвал к скоординированным усилиям и общему походу к актуальным угрозам.