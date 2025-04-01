В Кыргызстане намерены ввести уровни владения госязыком

В Кыргызстане усиливают языковую политику для продвижения кыргызского языка. Так, Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике разработан проект постановления кабинета министров КР об установлении уровней владения государственным языком для государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников госучреждений, в том числе для педагогических и медицинских работников.

Примечательно, что языковой вопрос в Кыргызстане нередко политизируется. В республике кыргызский язык является государственным, а русский язык наделен статусом официального. Периодически звучат предложения лишить русский язык статуса официального, так как некоторые полагают, что он тормозит развитие государственного. Однако президент Садыр Жапаров неоднократно заявлял, что выступает против любых попыток политических манипуляций в вопросе статуса русского языка в КР.

Общественные обсуждения по проекту постановления, разработанного Нацкомиссией по госязыку, прошли в период с 14 января по 14 февраля 2025 года. DW побеседовала с его разработчиками.

"Государственный язык должен иметь свое место"

Председатель Нацкомиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев рассказывает: "В языковой политике современного Кыргызстана чрезвычайно острым остается вопрос развития государственного языка. Несмотря на активные усилия по поддержке госязыка, предпринятые в годы суверенности, в настоящее время не наблюдается кардинальных изменений в расширении сфер использования кыргызского языка, прежде всего в делопроизводстве и профессиональной коммуникации. Так сложилось, что много лет русский язык преобладал в сфере среднего и высшего профессионального образования, науки, СМИ, интернета, делового и международного общения, а также административного управления. Данный фактор обусловлен тем, что мы были в составе Советского Союза. Сейчас Кыргызстан является независимым государством, и более 30 лет мы пытаемся вести свою языковую национальную политику… Государственный язык должен иметь свое место согласно своему статусу".

По словам главы ведомства, коллизии были и в законодательстве: ранее в нормативно-правовых актах в сфере госязыка были нормы, в которых подразумевалось, что делопроизводство ведется на государственном или официальном языке. "То есть у человека был выбор, и когда он есть, останавливаешься только на одном… И всегда отдавалось предпочтение официальному языку, потому что до этого вся государственная структура была выстроена на русском языке", - замечает Мураталиев. Он добавляет, что с 2023 года закон о госязыке получил статус конституционного, и в нем установлено требование, в соответствии с которым госслужащие теперь обязаны знать государственный язык.

Собеседник DW подчеркивает, что данное постановление направлено на то, чтобы отменить действующее от 2017 года, в котором не предусмотрена градация, а общее требование ко всем - владение госязыком на уровне B2. Таким образом, по его утверждению, ситуация будет смягчена. Помимо этого, нацкомиссия разработала несколько проектов, которые будут способствовать или помогать в изучении госязыка. Вместе с тем глава ведомства признает, что понимает представителей этнических меньшинств, для которых кыргызский - неродной язык. "Когда что-то новое начинается, это всегда трудно… Но мы должны понять, что, может быть, одному поколению будет трудно в освоении, но потом для последующих - это будет норма", - говорит он.

На момент публикации постановление находится на рассмотрении кабмина КР.

Корень проблемы в уровне преподавания?

Политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков считает, что двуязычие в Кыргызстане отвечает многонациональному укладу республики. Ведь, как официально декларируется, здесь проживают представители более 80 национальностей. Шестаков уверен: политизированные заявления, что русский язык со своим официальным статусом тормозит развитие кыргызского языка, не соответствуют действительности. "Я согласен с теми депутатами, которые делают акцент все-таки на уровне преподавания и на уровне образования на кыргызском языке. Мне кажется, что корень проблемы лежит здесь", - поясняет он.

Политолог указывает на то, что русский язык является языком межнационального общения. К тому же, отмечает Игорь Шестаков, на юге Кыргызстана из-за фактора трудовой миграции русский язык был и остается популярным, несмотря на системные проблемы с его изучением и фактическим отсутствием русскоязычного населения, поскольку основные трудовые потоки из республики идут в Российскую Федерацию.

Эксперт не исключает, что нужно стремиться к тому, чтобы кыргызский язык стал языком межнационального общения, "но тогда надо поменять методику преподавания и сделать доступным образование на кыргызском языке". По его мнению, нацкомиссии следует "создать условия для изучения госязыка, а не отдавать приказы, когда, кто и на каком языке должен заговорить".