Euronews: Латвия, Литва и Эстония против прекращения огня на Украине?

Утверждения, что страны Балтии не поддерживают прекращение огня в Украине, вызваны неправильной интерпретацией статьи в газете The Financial Times.

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что Эстония, Латвия и Литва выступили против прекращения огня в Украине.

В одном из сообщений в X говорится, что страны Балтии "боятся", что "непобедимая" российская армия вторгнется на их территорию, как только будет достигнуто перемирие.

В другой записи утверждается, что балтийские страны считают, что прекращение огня даст Москве время перевооружиться и отправить войска на границы с НАТО.

Часть пользователей поделилась картами, на которых изображено вторжение российских войск на территорию Эстонии, Латвии и Литвы.

Источником искаженных утверждений стала статья, опубликованная в газете The Financial Times в конце марта, в которой говорилось, что министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине может повысить угрозу безопасности их стран.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил FT, что когда война в Украине закончится, Россия быстро перераспределит свои силы севернее, что резко повысит риски на границе.

Его литовская коллега Довиле Шакалене сделала аналогичное заявление.

"Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что Россия закончит после Украины", - сказала она. - Россия использует время после прекращения огня для наращивания своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше".

В качестве посредника на переговорах между Украиной и Россией выступают США, но, похоже, что диалог зашел в тупик. Киев согласился на остановку боевых действий в Черном море и поддерживаемое США 30-дневное прекращение огня, но Москва согласилась только прекратить нападения на энергетическую инфраструктуру и заявила, что согласится на сделку по Черному морю только в случае отмены западных экономических санкций.

Певкур сообщил FT, что половина из 600 тысяч российских военнослужащих, которые, по оценкам, находятся в Украине, вероятно, будет передислоцирована в случае прекращения огня.

"Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в 5-10 раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", - сказал он.

Особое беспокойство вызывают масштабные военные учения под названием "Запад", которые, по данным FT, проводятся Россией и Беларусью каждые четыре года для имитации конфликта со странами НАТО. В конце этого года они должны состояться снова.

Как сообщается, Певкур и Шакалене также предостерегли от переброски войск НАТО из своих стран в Украину после войны, чтобы удержать Россию от нового нападения.

"Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО, - сказал Певкур. - Мы не должны попасть в ловушку, когда наши силы каким-то образом будут закреплены в Украине, а риски на нашей границе повысятся".

Страны Балтии обеспокоены тем, как для них может обернуться прекращение огня в Украине. Но неверно было бы утверждать, что они выступают против прекращения боевых действий.

Официальная линия стран Балтии

Представители министерств иностранных дел Эстонии и Латвии заявили EuroVerify, что их страны полностью привержены достижению прекращения огня в Украине.

Они опровергли утверждения интернет-пользователей, отметив, что их страны поддерживают усилия по достижению мира в Украине и будут продолжать оказывать помощь Киеву.

"Вкратце: эти заявления в соцсетях ложны, - заявил пресс-секретарь МИД Эстонии. - Таллин поддерживает усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине. Справедливый мир основан на международном праве, в том числе на принципах территориальной целостности и суверенитета. Справедливый мир также означает, что преступления будут наказаны, а ущерб - возмещен".

Они обвинили Россию в выдвижении новых условий для достижения прекращения огня, а президента РФ Владимира Путина - в стремлении к "полному порабощению Украины и фундаментальной перестройке европейской безопасности".

"Россия должна прекратить нападения на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины и выполнить условия прекращения огня, которые также обеспечивают безопасный проход торговых судов в Черном море, - сказал представитель эстонского МИД. - Пока что РФ не демонстрирует готовности выполнить эти условия. Напротив, ее цели и методы не изменились, а атаки на инфраструктуру и гражданское население Украины продолжаются".

Представитель МИД Латвии также заверил, что его страна стремится к установлению мира.

"Мы все хотим справедливого, всеобъемлющего и прочного мира, - сказал он EuroVerify. - Единственная страна, которая, на наш взгляд, не готова к миру, - это Россия [...] Все показатели, когда мы смотрим на РФ, политические, экономические, военные, религия, СМИ, частный сектор, - все они ориентированы на войну. Мы не видим ни одного индикатора того, что они движутся к миру".

Безопасность Латвии тесно связана с борьбой Украины за независимость, добавили в латвийском МИД.

"В 2024 году Латвия и ее народ продолжили оказывать Украине военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку. Латвия - и страны Балтии в целом - одни из крупнейших доноров Украины в пропорции к ВВП".

Министерство иностранных дел Литвы не ответило на нашу просьбу о комментарии.