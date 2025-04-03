«Миллионы граждан столкнутся с ростом цен на продукты питания» - фон дер Ляйен

США ввели беспрецедентные пошлины практически против всех стран. По словам американского президента Дональда Трампа, это ответные меры на установленные другими странами торговые барьеры, и США вводят ответные пошлины в половинном размере.

Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины против всех стран, которые взимают сборы за товары из США. При этом по словам главы Белого дома, штаты будут взимать взаимные пошлины лишь в половинном размере, но не менее 10%.

"Европейский союз – это очень жесткий, очень-очень сильный торговый партнер. Можно подумать, что Европейский союз очень дружелюбный. Но страны ЕС обирают нас до нитки. Грустно об этом говорить. Это просто жалко – на американские товары в ЕС действует 39-процентная пошлина! Мы облагаем их пошлиной в 20%. Таким образом, мы берем с них, по сути, половину", – заявил Трамп.

Реакция всего мира была молниеносной. Рано утром во Франции уже заявили, что реакция будет и, по всей видимости, ответ серьезно ударит по США.

"[Сначала пройдет] обсуждение, а затем [последует] ответ, потому что сейчас готовятся два ответных шага. Известно, что с Дональдом Трампом нужно входить в определенную силовую динамику, ведь нет ничего другого, что могло бы заставить его принять решение. Так что планируются два ответа: первый вступит в силу примерно в середине апреля и касается его первой атаки на алюминий и сталь. Он уже в процессе. А второй, вероятно, будет готов к концу апреля и затронет все товары и услуги", – сказала официальный представитель правительства Франции Софи Примас.

Глава Еврокомиссии заявила, что в результате торговой войны победителей не будет, и что больше всех пострадают обычные люди.

"Пошлины также нанесут ущерб потребителям по всему миру. Люди сразу почувствуют это на себе. Миллионы граждан столкнутся с ростом цен на продукты питания. Увеличится стоимость медикаментов, а также транспортных услуг. Инфляция возрастет. Особенно пострадают наиболее уязвимые граждане", – предостерегла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Трампа, Великобритания облагает товары из США 10-процентными пошлинами, аналогичные сборы теперь будут взимать и в США с продукции из Туманного альбиона. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, правительство готово к этому, однако конфликт стоит попытаться урегулировать мирно.

"В торговой войне нет победителей. Это не отвечает нашим национальным интересам. У нас справедливые и сбалансированные торговые отношения с США. Переговоры о соглашении в области экономического процветания, призванные укрепить наши существующие торговые связи, продолжаются, и мы будем бороться за наилучшее соглашение для Великобритании", – прокомментировал Стармер.

Против Китая США ввели самые крупные пошлины – 34%. В Поднебесной сразу заявили, что ответ последует незамедлительно, поскольку штаты нарушают правила Всемирной торговой организации.

"Под предлогом взаимности США ввели пошлины на товары, экспортируемые в США из многих стран, включая Китай, что является серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации и наносит серьезный ущерб многосторонней торговой системе.

Китай решительно выступает против этого и предпримет необходимые меры для твердой защиты своих законных интересов", – заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Глава минфина США Скотт Бессент попросил страны, затронутые пошлинами, не вводить ответные меры, поскольку это вызовет эскалацию. США не ввели пошлины против ряда стран, в их числе – Беларусь, Россия и Северная Корея, поскольку, как пояснил Бессент, США с ними попросту не торгуют.