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На поле боя в Украине инициатива по-прежнему принадлежит России - Слайдиньш 3 998

В мире
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Инициатива на поле боя в Украине по-прежнему принадлежит России, заявил в интервью «Латвийскому радио» офицер штаба Земессардзе Латвии, майор Янис Слайдиньш, пишет ЛЕТА.

Он признал, что, хотя Россия способна за большие деньги привлечь достаточное количество бойцов, у неё не хватает сил для наступления по всей линии фронта, которая превышает 1200 километров. Вместо этого россияне стратегически формируют "точки напряжения" в отдельных местах, чтобы продолжать "продвигаться вперёд метр за метром".

Среди слабых мест российской армии Слайдиньш назвал нехватку человеческих ресурсов, которая частично компенсируется попытками привлечь бойцов с помощью щедрых денежных выплат. Однако таким способом не удаётся заполучить хорошо обученных и качественных солдат.

Желающих воевать на стороне России хватает и из других стран, добавил Слайдиньш, приведя в пример китайцев, захваченных в Украине несколько дней назад — они воевали вместе с россиянами. Эксперт полагает, что это была личная инициатива самих китайцев, а не официальное и централизованное распоряжение со стороны Китая. Если бы Китай и направлял кого-то воевать против Украины, то это, скорее всего, были бы высокопоставленные офицеры, советники или наблюдатели, а не рядовые солдаты, отметил он.

Комментируя успехи Украины на территории России, Слайдиньш признал, что удары по энергетической инфраструктуре ослабли — в соответствии с достигнутым в переговорах с США соглашением. Тем временем продолжаются атаки украинских дронов по российским военным объектам.

"Применение дронов, как показывает ситуация последних недель, увеличилось, но мы, конечно, не видим ракетных ударов по территории России с использованием западного вооружения, что говорит о том, что Украине это, вероятно, запрещено".

На вопрос, чего Украине сейчас больше всего не хватает на практике, офицер ответил: в первую очередь, это различные типы дронов. Несмотря на то, что Украина в последнее время сделала огромный шаг в развитии и производстве беспилотников, обеспечить необходимое для войны количество она не может. Поэтому дроны, которые украинцы получают в качестве пожертвований, очень полезны на фронте.

В то же время на уровне государств-союзников важнее всего думать о системах противовоздушной обороны, отметил Слайдиньш. По его словам, с их помощью можно было бы остановить многие удары, которые в последнее время наносятся Россией по гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь таким образом вызвать хаос внутри страны и протесты граждан против украинской власти и её неспособности защитить население.

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#война рф и украины
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Оставить комментарий

(3)
  • ФФ
    Федул Федулов
    10-го апреля

    Сейчас Украине самое необходимое- пойти на переговоры и заключить долгосрочный мир с Россией - считает Трамп.

    12
    4
  • JB
    Janis Berzin
    10-го апреля

    Вчера BB вкладывали мнения старых нацистских жирных жаб и высохших мумий. Сегодня высер жирного хряка в камуфляже. С какой целью BB это делает и почему это выдаётся за новости?

    36
    4
  • Д
    Дед
    Janis Berzin
    10-го апреля

    Это не новости, это точка зрения правительства, за которое проголосовали граждане Латвии. Может, хоты бы кто то подумает, за кого нельзя голосовать, даже, если он и латыш.

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