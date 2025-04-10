Baltijas balss logotype

Режиссер Херманис хвалит Трампа: благодаря ему Латвия имеет шанс выжить 4 1851

В мире
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Режиссер Херманис хвалит Трампа: благодаря ему Латвия имеет шанс выжить
ФОТО: пресс-фото

Своё мнение о происходящих с подачи президента США событиях в мире высказал в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис.

-То, что правительство США делает сегодня, — это стоп-кран реализации концепции глобализма. Глобализм был идеологией, которая разрушала не только экономические, но и географические, национальные границы.

Глобализм разрушал структуры и ментальные основы любой нации. Это понимают только те, кто видит связь между литовскими молочными продуктами на полках наших магазинов RIMI/Maxima и массовой ликвидацией сельских школ в сельской Латвии.

Народ Соединенных Штатов наконец осознал, что глобализм не выгоден даже им, стране, которая придумала и распространила эту идеологию.

В долгосрочной перспективе это невыгодно ни одной нации, поскольку приведет к ее исчезновению. И первыми в этом ряду стоят малочисленные народы (см. демографические таблицы Латвии).

Левые глобалисты по всему миру (особенно в СМИ) сейчас неадекватно психуют, катаются по земле от гнева и тому подобного. Конечно. Потому что их план рухнул.

Читайте нас также:
#дональд трамп #херманис
5
0
0
10
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го апреля

    Очередной переворот сопли в полёте?

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го апреля

    Две недели назад этот же Херманис поносил Трампа "последними словами". Вот что значит представитель "культуры"! Язык всегда высунутый и в мгновение ока готов переметнуться с одной жопы на другую.

    30
    2
  • lg
    lo gos
    10-го апреля

    Хренманс сказочный дурачок и нарик

    27
    2
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    А Херманис не услышал у Трампа, что национализм и отсутствие демократии в Европе, это зло. Пока Латвия больна национализмом у этой страны нет будущего.

    56
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 278
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 760
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 438
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 1
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 23
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 33
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 48
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 78
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 71
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 1
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 23
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео