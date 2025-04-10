Эстонскую православную церковь законодательно обязали разорвать связи с Московским патриархатом

Парламент Эстонии (Рийгикогу) утвердил поправки к закону о церквях и приходах, согласно которым Эстонская христианская православная церковь (ЭХПЦ, ранее — Эстонская православная церковь Московского патриархата) должна официально прекратить связи с Русской православной церковью. Об этом сообщает информационное агентство ERR.

За изменения проголосовали 60 из 101 депутата, против выступили 13.

Согласно новой редакции закона, религиозные организации, действующие в Эстонии, не могут подчиняться лицам или структурам, находящимся за рубежом и обладающим значительным влиянием, если их деятельность расценивается как угроза национальной безопасности, конституционному строю или общественному порядку страны.

Также документ предусматривает, что человек, не имеющий права на проживание в Эстонии, не может быть назначен священнослужителем или входить в руководство религиозной организации.

После вступления закона в силу церковным структурам предоставляется двухмесячный срок для корректировки уставов и официального оформления разрыва с РПЦ.

ЭХПЦ была создана в 1990-х годах как автономная часть Русской православной церкви. Сегодня в её составе — десятки приходов по всей Эстонии, а также монастыри и священнослужители, получившие образование в России.

Поводом для законодательной инициативы стал продолжающийся конфликт в Украине и позиция РПЦ, которую эстонские власти называют «инструментом внешнего влияния России на внутренние дела других государств».