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Эстонскую православную церковь законодательно обязали разорвать связи с Московским патриархатом 3 961

В мире
Дата публикации: 10.04.2025
ERR
Эстонскую православную церковь законодательно обязали разорвать связи с Московским патриархатом

Парламент Эстонии (Рийгикогу) утвердил поправки к закону о церквях и приходах, согласно которым Эстонская христианская православная церковь (ЭХПЦ, ранее — Эстонская православная церковь Московского патриархата) должна официально прекратить связи с Русской православной церковью. Об этом сообщает информационное агентство ERR.

За изменения проголосовали 60 из 101 депутата, против выступили 13.

Согласно новой редакции закона, религиозные организации, действующие в Эстонии, не могут подчиняться лицам или структурам, находящимся за рубежом и обладающим значительным влиянием, если их деятельность расценивается как угроза национальной безопасности, конституционному строю или общественному порядку страны.

Также документ предусматривает, что человек, не имеющий права на проживание в Эстонии, не может быть назначен священнослужителем или входить в руководство религиозной организации.

После вступления закона в силу церковным структурам предоставляется двухмесячный срок для корректировки уставов и официального оформления разрыва с РПЦ.

ЭХПЦ была создана в 1990-х годах как автономная часть Русской православной церкви. Сегодня в её составе — десятки приходов по всей Эстонии, а также монастыри и священнослужители, получившие образование в России.

Поводом для законодательной инициативы стал продолжающийся конфликт в Украине и позиция РПЦ, которую эстонские власти называют «инструментом внешнего влияния России на внутренние дела других государств».

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#эстония #православная церковь
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(3)
  • З
    Злой
    10-го апреля

    Когда-то я ездил отдыхать с удовольствием в Литву, Эстонию, покупал шоколад Калев и многое другое, но теперь я уже никогда туда не поеду и товар их не покупаю вообще никакой (благо теперь и код смотреть не надо- много флажков на ценниках), я скорее удавлюсь, чем хоть цент вложу в экономику Литвы и Эстонии

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го апреля

    А у католиков центр вообще в Ватикане! Жуть какая, эстонцы должны срочно запретить.

    10
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    10-го апреля

    Мрак и стыдоба

    31
    0
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