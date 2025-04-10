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Евросоюз отложила контрудар по США на три месяца 1 777

В мире
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Евросоюз отложила контрудар по США на три месяца

Европейский союз (ЕС) откладывает введение ответных тарифов на импорт из США на 90 дней, сообщила в четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы хотим дать шанс переговорам», — заявила фон дер Ляйен.

«Если результат переговоров не будет удовлетворительным, наши ответные меры вступят в силу», — подчеркнула она.

В среду страны ЕС одобрили первые ответные тарифы на импорт из США в размере от 10% до 25%, которые планировалось ввести во вторник.

Одобренные тарифы стали ответом на пошлины США на импорт стали и алюминия, введённые около месяца назад.

Однако в среду президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает введение повышенных таможенных тарифов на 90 дней, установив базовую ставку в 10% для всех стран, кроме Китая. Для ЕС предполагался тариф в размере 20%.

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#дональд трамп # тарифы
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(1)
  • ТК
    Тото Кутунио
    10-го апреля

    Кишка тонка с гегемоном писюнами мериться.

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