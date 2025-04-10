Евросоюз отложила контрудар по США на три месяца

Европейский союз (ЕС) откладывает введение ответных тарифов на импорт из США на 90 дней, сообщила в четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы хотим дать шанс переговорам», — заявила фон дер Ляйен.

«Если результат переговоров не будет удовлетворительным, наши ответные меры вступят в силу», — подчеркнула она.

В среду страны ЕС одобрили первые ответные тарифы на импорт из США в размере от 10% до 25%, которые планировалось ввести во вторник.

Одобренные тарифы стали ответом на пошлины США на импорт стали и алюминия, введённые около месяца назад.

Однако в среду президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает введение повышенных таможенных тарифов на 90 дней, установив базовую ставку в 10% для всех стран, кроме Китая. Для ЕС предполагался тариф в размере 20%.