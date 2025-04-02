Euronews: неужели ЕС намерен конфисковывать сбережения европейцев, чтобы потратить их на оборону?

Новая инициатива Брюсселя, направленная на то, чтобы европейцы вкладывали часть своих сбережений в фонды, с помощью которых будут финансироваться стратегические проекты, стала объектом дезинформационной кампании в Интернете.

Исполнительная власть ЕС не собирается "конфисковывать" до 10 триллионов евро, спрятанных на сберегательных счетах европейцев, чтобы потратить их на оборону, несмотря на утверждение, которое разошлось по социальным сетям.

Журналисты Euroverify обнаружили подобные публикации в X, TikTok, Facebook и YouTube, поводом для которых стала статья российского государственного информагентства ТАСС.

Кампания по дезинформации ложно обвиняет Брюссель в желании использовать сбережения налогоплательщиков для "финансирования своей военной машины" и "милитаризации ЕС". В некоторых постах также содержался призыв "немедленно вывести средства из европейских банков".

Эти необоснованные утверждения, похоже, были скомпонованы после заявления, сделанного 19 марта в Брюсселе.

В тот день Еврокомиссия представила новое предложение по созданию Союза сбережений и инвестиций (SIU) – ребрендинг бывшего Союза рынков капитала. Цель проекта – побудить европейских граждан инвестировать свои сбережения в активы ЕС, а не оставлять их на банковских счетах.

Предложение направлено на централизацию контроля за рынком и включает в себя предоставление налоговых льгот вкладчикам. Фактически, цель Комиссии заключается в том, чтобы обеспечить владельцам сберегательных счетов больший доход и позволить самому блоку из 27 стран сделать столь необходимые стратегические инвестиции.

По данным Брюсселя, около 10 триллионов евро накоплений граждан в настоящее время находятся на низкодоходных депозитах, и 300 миллиардов евро из них ежегодно инвестируются на рынках стран, не входящих в ЕС.

Выступая 6 марта во Франкфурте, еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке, предваряя предложение, сказала: "Европейцы откладывают денег больше чем жители любого другого региона, однако они не получают значительной прибыли от своих сбережений", – добавила она. "Это просто несправедливо".

"Цель Союза сбережений и инвестиций заключается в том, чтобы граждане получали большую отдачу от своих накоплений, а также чтобы (...) наши предприятия имели доступ к столь необходимому капиталу", – заявила председатель Еврокомиссии Урусла фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС 20 марта.

Это ни в коем случае не означает, что исполнительная власть ЕС получит доступ к частным сберегательным счетам граждан. В единой Европе действуют одни из самых строгих в мире правил, направленных на защиту сбережений.

Создание надёжного Союза сбережений и инвестиций на уровне ЕС считается ключевым для укрепления конкурентоспособности блока и высвобождения инвестиций в критически важные сектора, в том числе в ВПК.

Это позволит высвободить капитал для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий, чтобы направить больше инвестиций в стратегические проекты, в том числе для наращивания оборонной промышленной базы континента.

"Как в Брюсселе, так и в государствах-членах нам необходимо найти инструменты для направления огромного количества частных сбережений на необходимые нам инвестиции – от энергетики до инноваций, от промышленности до жилья, от цифровых технологий до космоса или обороны", – отметила Альбукерке.

Ранее в марте исполнительная власть ЕС представила отдельное предложение по "перевооружению" континента в ответ на агрессивную войну России в Украине и угрозу, которую она представляет для всего континента. В рамках нового плана предлагается мобилизовать до 800 миллиардов евро, хотя эта цифра считается гипотетической.

Большая часть этой суммы будет высвобождена за счёт изменения фискальных правил ЕС, чтобы позволить странам-членам тратить больше на оборону в обход так называемой процедуры чрезмерного дефицита – механизма, который до сих пор использовался для сдерживания дефицита и долга стран.

Комиссия также намерена найти средства на рынках капитала, чтобы затем предоставить странам-членам кредит на сумму до 150 миллиардов евро для расходов на оборону.

Гунтрам Вольф, старший аналитик аналитического центра Bruegel, заявил Euronews в прошлом месяце, что такой резкий рост расходов может оказать "некоторое давление на цены" и подтолкнуть инфляцию "по крайней мере, незначительно", но в остальном, как предполагается, налогоплательщики не ощутят каких бы то ни было негативных последствий.