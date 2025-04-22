Baltijas balss logotype

Каллас раскритиковала США из-за давления на Россию 2 1653

В мире
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Каллас раскритиковала США из-за давления на Россию
ФОТО: Global Look Press

Каллас: США не использовали все рычаги давления на Россию.

США не использовали все рычаги давления на Россию, и Европейский союз (ЕС) не принимает стратегию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта по Украине. Об этом заявила верховный представитель сообщества по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает атентство Reuters.

«У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для оказания давления на Россию. Они не использовали эти инструменты. Если они сейчас уходят, не используя инструменты, которые на самом деле у них в руках, то у меня возникает большой вопрос: почему», — сказала политик.

Каллас также отвергла возможное признание Штатами Крыма частью России, добавив, что Евросоюз никогда не пойдет на эту меру.

Читайте нас также:
2
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Ч
    Чангл
    22-го апреля

    Эта девушка воспитанная своими родителями, которые во второй войне заняли второе место. Поэтому не Путин реваншист, а именно такие как она. Раньше были у её родители, а теперь у нее ,русские виноваты во всех бедаху родителей евреи. Сами ничего не могут, но есть виноватые. Это называется безысходность.

    9
    2
  • З
    Злой
    22-го апреля

    Для России самое главное чтобы она по своей доброте опять не пустила на свой рынок западный мир, всякие макдональдсы, кокаколы, да и свмсунги тоже с фольксвагенами и ауди!

    14
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 286
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 788
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 443
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 374

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 11
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 42
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 51
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 59
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 60
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 67
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 11
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 42
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео