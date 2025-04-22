Каллас раскритиковала США из-за давления на Россию

США не использовали все рычаги давления на Россию, и Европейский союз (ЕС) не принимает стратегию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта по Украине. Об этом заявила верховный представитель сообщества по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает атентство Reuters.

«У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для оказания давления на Россию. Они не использовали эти инструменты. Если они сейчас уходят, не используя инструменты, которые на самом деле у них в руках, то у меня возникает большой вопрос: почему», — сказала политик.

Каллас также отвергла возможное признание Штатами Крыма частью России, добавив, что Евросоюз никогда не пойдет на эту меру.