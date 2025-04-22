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Дан приказ ему на «Запад»: в Беларуси пройдут учения с участием 100 тыс. военных 2 958

В мире
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Дан приказ ему на «Запад»: в Беларуси пройдут учения с участием 100 тыс. военных

Россия и Беларусь в сентябре 2025 года собираются провести на территории Беларуси совместные военные учения "Запад–2025", напоминает "Настоящее время".

В НАТО и особенно в странах Балтии пристально и с большим опасением за ними следят, полагая, что именно Беларусь может стать плацдармом для российского нападения на страны Балтии и Польшу.

Никто не подумал: "Ученья идут"

Опасений в связи с маневрами несколько. Во–первых, уже есть информация, что в учениях примут участие около 100 тысяч военных, в 8 раз больше, чем изначально, в начале 2025 года, заявляли в правительстве Беларуси. Об этом белорусскому оппозиционному медиа "Зеркало" сообщил неназванный высокопоставленный чиновник НАТО.

"Это будут крупномасштабные учения. Я не знаю, подтверждены ли эти цифры, но слышал, что около 100 тысяч военнослужащих примут участие в них. Конечно, некоторые наши союзники обеспокоены этим. Их также волнует мысль, что крупные российские силы могут остаться в Беларуси после окончания этих учений", — сказал он. И подчеркнул, что это создаст дополнительное напряжение в регионе.

Во–вторых, сценарий и масштаб "Запада–2025" фактически повторяет те учения, под предлогом которых Россия зимой 2022 года накапливала военных и технику вблизи границы с Украиной, готовя полномасштабное вторжение. А это означает, что Россия может снова использовать Беларусь как площадку для развертывания сил.

"Учения Запад–2025, которые он Александр Лукашенко снова пытается провести в конце 2025 года, повторяют фактически сценарий, который был в 2022–м. И таким образом Беларусь превращается в генератор угроз", — заявил еще в начале 2025 года замглавы Международного центра по противодействию российской агрессии Дмитрий Громаков.

В Минске убеждают, что никакой угрозы для соседей от учений в Беларуси нет.

Что сказали Хренин и Рютте

"Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, повышение уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России, — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. — Мы это делаем для себя и показать в общем–то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем".

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что на данный момент в Кремле не начнут новый военный конфликт в Европе. Но полностью его не исключает:

"Если кто–то решит, что нападение на Польшу или любого из наших союзников останется безнаказанным, он столкнется со всей мощью альянса", — на всякий случай предупредил он.

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#россия #учения #беларусь
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(2)
  • Д
    Дед
    22-го апреля

    Так в Латвии и странах Балтии каждый год НАТО тренируется. Не слышал, чтобы РФ паниковала поэтому поводу. Уверен, что если НАТО предложит не проводить учения ближе 1000км от границы РФ и не держать там вооруженных сил, РФ согласится и будет всем спокойно.

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  • Д
    Дед
    Дед
    22-го апреля

    Одна проблема, зачем тогда в Латвии сабли покупать. Ммм, Латвия не согласится.

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