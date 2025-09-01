Baltijas balss logotype
Страна ЕС заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Страна ЕС заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам
ФОТО: Global Look Press

Бельгия готова выдавать визы россиянам при условии увеличения штата посольства.

Бельгия готова выдавать визы россиянам при условии увеличения штата посольства. Об этом заявили в диппредставительстве государства в Москве, пишут СМИ.

Дипломаты европейской страны в беседе с изданием объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями. Они напомнили о взаимной высылке консульских работников в 2022 году. Тогда 12 сотрудников посольства Бельгии были признаны персонами нон-грата и покинули Россию. В источнике говорится, что Бельгия готова возобновить выдачу всех типов разрешения на въезд в страну, если российская сторона увеличит штат диппредставительства.

#европа
Оставить комментарий

Видео