Страна ЕС заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

Бельгия готова выдавать визы россиянам при условии увеличения штата посольства. Об этом заявили в диппредставительстве государства в Москве, пишут СМИ.

Дипломаты европейской страны в беседе с изданием объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями. Они напомнили о взаимной высылке консульских работников в 2022 году. Тогда 12 сотрудников посольства Бельгии были признаны персонами нон-грата и покинули Россию. В источнике говорится, что Бельгия готова возобновить выдачу всех типов разрешения на въезд в страну, если российская сторона увеличит штат диппредставительства.