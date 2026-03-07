Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» районов и групп людей 1 598

В мире
Дата публикации: 07.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» районов и групп людей
ФОТО: Global Look Press

Дональд Трамп заявил, что 7 марта по Ирану будет нанесен «очень сильный удар». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, «из-за плохого поведения» Ирана рассматривается возможность «полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов».

Трамп также прокомментировал слова президента Ирана Масуда Пезешкиана, который извинился перед соседними странами за атаки по ним и пообещал больше не наносить по ним удары. По мнению президента США, таким образом Иран «сдался своим ближневосточным соседям».

«Это обещание было дано только из-за непрекращающихся ударов США и Израиля. Они хотели захватить власть на Ближнем Востоке и править им. Впервые за тысячи лет Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока. Они сказали: „Спасибо вам, президент Трамп“. Я сказал: „Не за что!“», — говорится в посте Трампа.

Он также назвал Иран «проигравшим», которым он останется «еще много десятилетий, пока не сдастся или полностью не рухнет».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил 7 марта с обращением, в котором заявил, что Тегеран не будет атаковать соседние страны, если с их территории также не будет ударов. Пезешкиан также принес извинения соседним странам за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.

×
Читайте нас также:
#Иран #Дональд Трамп #социальные сети #угрозы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео