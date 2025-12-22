В Великобритании среднее потребление алкоголя взрослыми в 2024 году составило 10,2 стандартные единицы алкоголя в неделю, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений, пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании IWSR.

IWSR ведет эти наблюдения с 1990 года. Пиковое потребление, в размере 14 единиц алкоголя в неделю, отмечалось два десятилетия назад.

Стандартная единица алкоголя в методике некоммерческой организации Drinkaware равна 10 мл чистого спирта. Такая доза содержится в одном шоте крепкого алкоголя объемом 25 мл, две дозы - в пинте пива или бокале вина.

Снижение потребления алкоголя вызвано разными факторами, в том числе ростом стоимости спиртных напитков, модой на здоровый образ жизни и старением населения. Также исследователи отмечают тренд на покупку более дорогого алкоголя при снижении объемов потребления.

Неумеренное потребление алкоголя, по оценкам британской службы здравоохранения, соответствует восьми стандартным единицам алкоголя за вечер для мужчин и шести - для женщин.

По опросу Drinkaware, 57% британцев намерены выпить больше этого предела на грядущее Рождество. В возрастной категории от 18 до 34 лет эта доля возрастает до примерно 75%.