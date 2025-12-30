Baltijas balss logotype
Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении призыва в армию в 2026 году в течение всего календарного года, сообщает российское агентство «Интерфакс», передаёт LETA со ссылкой на «Meduza».

Согласно указу, призыв будет проходить с 1 января по 31 декабря. До сих пор в России медицинские и призывные комиссии проводились во время весеннего и осеннего призывов.

В армию планируется призвать 261 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в резерве и подпадающих под обязательный призыв.

В то же время Министерство обороны России заявило, что отправка призывников в армию, как и прежде, будет происходить дважды в год.

В этом году в России был принят закон, предусматривающий возможность призыва граждан на военную службу в течение всего календарного года. Путин подписал соответствующий закон в начале ноября.

С 1 января 2026 года призывные комиссии смогут направлять повестки, организовывать медицинские осмотры и проводить заседания призывных комиссий в течение всего года.

Напомним, что с 2024 года в России повышен верхний предел призывного возраста — теперь он составляет 30 лет.

#министерство обороны #призыв #Россия #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

