Афганские крестьяне несут убытки из-за запрета опийного мака 0 233

В мире
Дата публикации: 31.12.2025
Euronews
Изображение к статье: Афганские крестьяне несут убытки из-за запрета опийного мака
ФОТО: pixabay

Запрет, введённый талибами на выращивание опийного мака, лишь немного сократил производство наркотиков, но очень сильно ударил по благополучию сельских регионов.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, площадь посевов опийного мака в Афганистане в этом году составила всего 10 200 га; эта цифра считается одной из самых низких в истории Афганистана.

Талибы запретили выращивать опийный мак почти сразу после прихода к власти. Но по большей части эта политика привела лишь к тому, что плантации мака «переехали» из южных регионов на север Афганистана — в районы, которые «Талибан» контролирует не так плотно.

Так, по данным ООН, производство мака после прихода талибов к власти резко выросло в Бадахшане, на границе с Таджикистаном. Там, а также в соседних провинциях Кундуз и Балх 85% феремеров не смогли найти столь же прибыльной альтернативы маку.

Некоторые решили выращивать зерновые; но, по данным ООН, средний доход на га пшеницы составляет 770 долларов, а за опийный мак можно выручить 25 000 долларов с гектара.

До возвращения талибов к власти в 2021 году доходы от продажи мака считались одним из основных источников дохода в Афганистане.

В этом году производство опиума, основного ингредиента героина, оценивается в 296 тонн, что на 32% меньше, чем годом ранее. Доходы крестьян от продажи опиума сократились почти вдвое: с 260 млн долларов в 2024 г. до 134 млн долларов в этом году.

Уничтожение маковых полей в Афганистане Уничтожение маковых полей в Афганистане AP Photo В Управлении ООН по наркотикам и преступности констатируют, что «снижение доходов выходит за рамки уровня домашних хозяйств и сопровождается общим снижением покупательной способности в сельских районах, снижением экономической активности, ростом бедности общин, отсутствием продовольственной безопасности».

Организация призывает поощрять крестьян переходить на выращивание таких культур, которые неплохо себя чувствуют в климате Афганистана и при этом приносят большой доход. Это, например, шафран, миндаль, фисташки, грецкий орех, абрикосы, виноград, различные лекарственные растения.

Зам.министра по борьбе с наркотиками правительства талибов приветствовал доклад ООН, назвав его «важным отражением реальных проблем, с которыми сталкиваются фермеры».

#сельское хозяйство #ООН #Афганистан #Талибан #экономика #бедность #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
