Балтийские страны усиливают подготовку к возможным военным угрозам со стороны РФ и Беларуси. В частности, на границе Литвы с этими странами уже появились конструкции, которые предназначены для подрыва мостов в случае начала войны. Об этом сообщает LRT.

Согласно плану, мосты оснащают "инженерными сооружениями для крепления взрывчатых материалов".

"Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы", - рассказали военные для журналистов.

Вооруженные силы Литвы сообщили, что уже создали несколько десятков объектов вблизи границы для хранения противотанковых и других препятствий, а также проводят работы по высадке деревьев для защиты главных дорог и углубления оросительных канав, которые будут выполнять функцию траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

Таким образом в случае вооруженного конфликта мосты вблизи границы можно будет легче разрушить, что поможет заблокировать перемещение военных сил. В LRT добавляют, что Финляндия, которая имеет общую границу с РФ протяженностью 1340 км, готовится к этому уже десятилетиями.

В частности, в прошлом году президент Финляндии заявлял для Financial Times, что нужно больше действовать, а не говорить.

"Я немного обеспокоен этими довольно воинственными разговорами о том, что Россия собирается проверить статью 5 [НАТО] и что Европа будет следующей. Мы должны готовиться к этому, но это очень маловероятно. Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, быть более подготовленными. Надо готовиться к худшему, чтобы избежать его", - подчеркнул Александр Стубб в апреле прошлого года.

В то же время литовские чиновники пытаются показать, что в стране принимаются защитные меры, избегая при этом распространения паники.

"В мирное время говорить о том, что пограничные муниципалитеты опасны, когда мы имеем обязательства НАТО и стран-партнеров, было бы безумием. Было бы безответственно беспокоить людей и говорить о [опасности на границе], но реальность такова - каждый из нас должен найти способ подойти к этому очень сложному вопросу войны, потому что это реальность", - отметил для LRT представитель Пожарно-спасательной службы (PAGD), который занимается гражданской защитой, Донатас Гуревичюс.

В свою очередь руководитель Центра медиаопераций Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, майор Гинтаутас Чуниус сказал, что подготовка к конфликту должна рассматриваться в обществе как обычная, долгосрочная деятельность, "как и все другие аспекты жизни".