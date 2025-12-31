Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литва готовится взрывать мосты на границе с Россией и Беларусью - LRT 0 419

В мире
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Литва готовится взрывать мосты на границе с Россией и Беларусью - LRT

Благодаря этому в случае вооруженного конфликта мосты вблизи границы можно будет легче разрушить.

Балтийские страны усиливают подготовку к возможным военным угрозам со стороны РФ и Беларуси. В частности, на границе Литвы с этими странами уже появились конструкции, которые предназначены для подрыва мостов в случае начала войны. Об этом сообщает LRT.

Согласно плану, мосты оснащают "инженерными сооружениями для крепления взрывчатых материалов".

"Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы", - рассказали военные для журналистов.

Вооруженные силы Литвы сообщили, что уже создали несколько десятков объектов вблизи границы для хранения противотанковых и других препятствий, а также проводят работы по высадке деревьев для защиты главных дорог и углубления оросительных канав, которые будут выполнять функцию траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

Таким образом в случае вооруженного конфликта мосты вблизи границы можно будет легче разрушить, что поможет заблокировать перемещение военных сил. В LRT добавляют, что Финляндия, которая имеет общую границу с РФ протяженностью 1340 км, готовится к этому уже десятилетиями.

В частности, в прошлом году президент Финляндии заявлял для Financial Times, что нужно больше действовать, а не говорить.

"Я немного обеспокоен этими довольно воинственными разговорами о том, что Россия собирается проверить статью 5 [НАТО] и что Европа будет следующей. Мы должны готовиться к этому, но это очень маловероятно. Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, быть более подготовленными. Надо готовиться к худшему, чтобы избежать его", - подчеркнул Александр Стубб в апреле прошлого года.

В то же время литовские чиновники пытаются показать, что в стране принимаются защитные меры, избегая при этом распространения паники.

"В мирное время говорить о том, что пограничные муниципалитеты опасны, когда мы имеем обязательства НАТО и стран-партнеров, было бы безумием. Было бы безответственно беспокоить людей и говорить о [опасности на границе], но реальность такова - каждый из нас должен найти способ подойти к этому очень сложному вопросу войны, потому что это реальность", - отметил для LRT представитель Пожарно-спасательной службы (PAGD), который занимается гражданской защитой, Донатас Гуревичюс.

В свою очередь руководитель Центра медиаопераций Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, майор Гинтаутас Чуниус сказал, что подготовка к конфликту должна рассматриваться в обществе как обычная, долгосрочная деятельность, "как и все другие аспекты жизни".

Читайте нас также:
#НАТО #Литва #Финляндия #граница #безопасность #Беларусь #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен
Изображение к статье: «Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное
Изображение к статье: В США рассказали о проблемах программы F-35
Изображение к статье: Почему старый мир не вернется и что с этим делать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео