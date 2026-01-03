В 2026 году Александр Лукашенко не хочет видеть никакой оппозиции своей персоне, а свое видение оппозиционных политиков разыгрывает в сценках, сообщает канал "Белсат".

Недавно на совещании у Лукашенко слово взяла «оппозиционный политик» (как она сама себя назвала) Анна Канопацкая, Лукашенко переспросил у нее: «Ты что, все еще в оппозиции? Да брось ты уже, хватит...» Это прозвучало якобы в шутку, но на самом деле может свидетельствовать, что он хотел бы, чтобы даже тот единственный политик, который называет себя «оппозиционным», был за него.

По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, появление таких фигур, как Анна Канопацкая, является декоративным и карикатурным, и это максимум, на что готов пойти режим в плане появления «оппозиционных» политиков.

«Такая оппозиция в системе лукашенковской может быть. Это, наверное, максимум, на который можно рассчитывать. Это же оппозиция в кавычках, совсем карикатурная история, где даже тем людям, которые на лукашенковской стороне – даже им это, наверное, странно и смешно, когда Канопацкая выходит и подчеркивает, что она оппозиционный политик», – отмечает собеседник «Белсата».

Во время своего выступления Лукашенко несколько раз обращался к представителям силового блока. Он подчеркивал, что сейчас угрозы национальной безопасности «в разы больше», чем когда-либо прежде, что делает роль силовиков еще более значимой.

«Национальное единство, мир, безопасность – это базовые ценности, которые мы осознаем с каждым днем все более остро. И это результат в том числе ежедневной работы силовых ведомств, структур, каждого сотрудника в погонах», – сказал Лукашенко.

Также беларусский руководитель выразил удовлетворенность тем, что «народ перестал критиковать и долбить» милицию и военных, так как почувствовал в них потребность для обеспечения спокойствия.

В то же время он показал и свою зависимость от них, начав оправдываться за то, что выпустил некоторых политзаключенных. Для этого был упомянут какой-то опрос, проводившийся среди представителей силового блока. По словам Лукашенко, результаты показали, что против выхода крупных оппозиционных политиков из тюрьмы почти никто не выступает: «Из них буквально два-три человека заявили, что лично не отпускали бы этих людей, хотя президент и прав», – сказал беларусский руководитель.

Анна Канопацкая (1976) позиционирует себя как оппозиционный политик правящему режиму Лукашенко. Член Объединённой Гражданской партии (ОГП) с 1995 по 2019 год. С 2013 по 2016 года председатель минской городской организации ОГП. С сентября 2016 года — член Политсовета партии, в рамках которого возглавляла комиссию по работе с предпринимателями.

9-10 декабря 2019 года Канопацкая вместе с белорусской делегацией посетила штаб-квартиру НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира». Будучи депутатом парламента, Канопацкая выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала тогдашнего посла РФ в Беларуси. Привлекалась к административной ответственности за акцию солидарности с политзаключёнными.