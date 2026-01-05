Baltijas balss logotype
Неимущие в США умирают на 60% чаще, выяснило исследование 1 113

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В очереди за бесплатной едой.

В очереди за бесплатной едой.

Порог бедности для пары с двумя детьми в арендном домохозяйстве в Нью-Йорке теперь составляет $47 190.

Финансовые трудности на 60% повышают риск смерти. К такому выводу пришли американские ученые из Mayo Clinic Proceedings, проанализировав с помощью искусственного интеллекта показатели ЭКГ более 280 тысяч пациентов, сообщает издание Vice.

Исследование провели на пациентах старше 18 лет, которые с 2018 по 2023 год обращались за помощью в клинику. Респонденты заполняли анкету с вопросами по 9 факторам: стресс, физическая активность, социальные связи, нестабильность жилищных условий, финансовые трудности, отсутствие продовольственной безопасности, транспортные потребности, питание и образование.

С помощью технологии ИИ ученые проанализировали данные ЭКГ пациентов. Технология оценивала износ сердечной системы: чем она выше, тем выше риск заболеваний и смерти.

Сильнее всего на темпы «старения» сердца влияет финансовые трудности. Среди пациентов, которые в течение двух лет испытывали затруднения с финансами, риск смерти был повышен на 60% даже в том случае, если пациенты следуют медицинским рекомендациям. Перенесенный инфаркт, для сравнения, повышает риск смерти только на 10%.

Как пишет главная американская газета New York Times, «поскольку уровень бедности в Нью-Йорке растёт, каждый четвёртый житель не может позволить себе предметы первой необходимости. По данным отчета Колумбийского университета и группы по борьбе с бедностью, доля жителей Нью-Йорка, живущих в нищете, почти вдвое превышает средний показатель по стране. Согласно этому отчету, более половины его жителей живут в семьях с доходом ниже 200 % от черты бедности».

Четверть жителей Нью-Йорка, отмечает газета, не имеют достаточно денег на аренду жилья, и даже на еду, и многие говорят, что не могут позволить себе пойти к врачу, согласно отчету, подчеркивающему остроту кризиса доступности, с которым пытаются справиться избранные должностные лица.

Отчет Колумбийского университета, о котором упоминает газета, является частью примерно 13-летнего исследования, в котором опрашивается репрезентативная выборка из более, чем 3000 домохозяйств в Нью-Йорке. Исследователи используют другую метрику, чем федеральное правительство, для измерения бедности, принимая во внимание доход, не денежную поддержку, такую, как налоговые льготы, и местную стоимость жизни.

Согласно этому показателю, порог бедности для пары с двумя детьми в арендном домохозяйстве в Нью-Йорке теперь составляет $47 190. Исследование показало, что 58 % жителей Нью-Йорка, или более 4,8 миллиона человек, были в семьях с доходом ниже 200 % от черты бедности — около $94 000 для пары с двумя детьми или $44 000 для одного взрослого. Уровень бедности среди чернокожих, латиноамериканских и азиатских жителей был примерно в два раза выше, чем среди белых жителей, согласно отчету. В отчете также говорится, что 26 % детей в Нью-Йорке, или 420 000 детей, живут в бедности.

#здравоохранение #демография #смертность #Нью-Йорк #бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    5-го января

    BB получил заказ и теперь – впаривает всем отморозкам, которые никогда (даже в пьяном сне) не были в США и, соответственно, – не знают размеров их пособий, включая – медицинские ... p.s._ "добровольно" возвращаются в бывший советский cоюз только те, кто – заработал "неплохую" уголовную статью и не желает подставлять свою белую рыхлую задницу черноте в активно-весёлой американской тюрьме

    1
    0

