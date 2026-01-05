Немецкая разведка имела доступ к связи на "борту номер один" из-за ошибок шифрования во время президентства в США Барака Обамы. Одобрения на это Берлин не давал, пишет DW.

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии годами прослушивала телефонные разговоры Барака Обамы в период, когда он занимал пост президента США. Под наблюдение подпадали разговоры Обамы, когда он находился на борту правительственного самолета Air Force One, сообщила в воскресенье, 4 января, газета Die Zeit.

По данным собеседников газеты, доступ к переговорам BND получила, поскольку шифрование связи на борту самолета Обамы было недостаточно защищенным. Для телефонных разговоров политика среди прочего использовалось около десятка частот, известных немецкой разведке, - это и позволило BND регулярно отслеживать переговоры. По большей части это были беседы президента США с лидерами других стран и членами его администрации.

СМИ не знает, с какого момента каналы связи на "борту номер один" были скомпрометированы - это могло произойти еще при предшественнике Обамы Джордже Буше-младшем, отмечает Die Zeit. А прекратилась прослушка в 2014 году: после того, как стало известно, что немецкая разведка могла прослушивать телефонные разговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон, ведомство канцлера ФРГ поручило прекратить подобные действия.

Меркель критиковала американцев из-за прослушкие

Во время президентства Обамы США не входили в список стран, наблюдение за которыми санкционировал Берлин, пишет Die Zeit. Иными словами, тогда занимавшая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), вероятно, не знала о действиях разведывательного ведомства. Ввиду этого, по данным газеты, стенограммы разговоров Обамы распечатывались в единичных экземплярах, к ним имели доступ только избранные руководители разведывательной службы, в после прочтения такие документы уничтожались. Однако полученные в ходе прослушки данные BND включала в свои оценочные материалы о позиции США, которые ведомство направляло в ведомство канцлера.

Деликатности произошедшему добавляет тот факт, что сама Меркель в тот же период критиковала разведку США из-за скандала с прослушкой ее мобильного телефона. СМИ писали, что как минимум с 2012 по 2014 годы Агентство национальной безопасности (АНБ) - подразделение Минобороны в составе разведсообщества США - шпионило за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ. По некоторым данным, помощь АНБ в прослушке оказывали спецслужбы Дании.

На фоне скандала Меркель сделала известное заявление о том, что "слежка за друзьями неприемлема". Она также отмечала, что государства могут "рухнуть под тяжестью мании слежки" и проводила параллели между произошедшим и ситуацией, наблюдавшейся в ГДР во времена работы тайной полиции "Штази", напоминает Die Zeit.

DW