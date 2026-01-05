Baltijas balss logotype
В Германии подожгли сарай уполномоченного по антисемитизму 1 176

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Германии подожгли сарай уполномоченного по антисемитизму

В правительстве ФРГ выразили поддержку уполномоченному федеральной земли Бранденбург по борьбе с антисемитизмом Андреасу Бюттнеру после поджога сарая на его участке. На дверь сарая нанесли символ ХАМАС.

Нападение с поджогом на частный участок уполномоченного федерального земли Бранденбург по борьбе с антисемитизмом Андреаса Бюттнера (Andreas Büttner) вызвало большой резонанс в Германии. Как передает в понедельник, 5 января, агентство epd, правительство ФРГ выразило ему поддержку и солидарность.

В атаках использовали свастики и символы ХАМАС

В 03:40 4 января на участке Бюттнера близ города Темплин загорелся сарай. Пожар потушили, никто не пострадал. Рядом с местом инцидента нашли запрещенную символику, а на двери сарая - красный треугольник, символ поддержки боевиков ХАМАС.

В доме в момент поджога находилась семья Бюттнера. Сам он заявил, что не позволит себя запугать. В 2024 году ему уже угрожали: тогда его автомобиль разрисовали свастиками и другими граффити.

В правительстве ФРГ назвали это "выражением антисемитизма"

Уполномоченный правительства Германии по вопросам еврейской жизни и борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в интервью изданиям медиагруппы Funke, в том числе газете Berliner Morgenpost, назвал эту атаку "трусливым и вызывающим самое глубокое беспокойство выражением антисемитизма, которому государство и общество должны решительно противостоять всеми имеющимися средствами".

Тот факт, что Бюттнер не позволяет запугать себя, Кляйн похвалил как "сильный сигнал мужества и непоколебимости". По словам Кляйна, он переговорил с Бюттнером и выразил ему свою солидарность и поддержку. "Антисемитизму не должно быть места в общества, с ним надо последовательно бороться", - подчеркнул Кляйн.

Указывается, что расследованием этого нападения в Германии занимается полицейский отдел госзащиты, специализирующийся на борьбе с преступлениями, совершенными по политическим мотивам.

#символика #антисемитизм #Хамас #нападение #поджог #правительство #Германия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    5-го января

    Зачем по́дожгли,если человек как раз за семитов Палестины выступает?!😀 Ну нет такого понятия как антисемитизм в отношении евреев,потому как они не семиты. Даже Такер Карлсон удивлялся,почему в Израиле запрещены генетические тесты на еврейство?! А потому,что ,как оказалось,в крови есть все,даже хазары,но нет семитов...😀 Хорош разводить народ как разводят со Стеной плача,которая вовсе не Стена древнего хра́ма,а стена бывшей римской крепости ..🔯👽😈😀

    4
    1

