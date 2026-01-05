В правительстве ФРГ выразили поддержку уполномоченному федеральной земли Бранденбург по борьбе с антисемитизмом Андреасу Бюттнеру после поджога сарая на его участке. На дверь сарая нанесли символ ХАМАС.

Нападение с поджогом на частный участок уполномоченного федерального земли Бранденбург по борьбе с антисемитизмом Андреаса Бюттнера (Andreas Büttner) вызвало большой резонанс в Германии. Как передает в понедельник, 5 января, агентство epd, правительство ФРГ выразило ему поддержку и солидарность.

В атаках использовали свастики и символы ХАМАС

В 03:40 4 января на участке Бюттнера близ города Темплин загорелся сарай. Пожар потушили, никто не пострадал. Рядом с местом инцидента нашли запрещенную символику, а на двери сарая - красный треугольник, символ поддержки боевиков ХАМАС.

В доме в момент поджога находилась семья Бюттнера. Сам он заявил, что не позволит себя запугать. В 2024 году ему уже угрожали: тогда его автомобиль разрисовали свастиками и другими граффити.

В правительстве ФРГ назвали это "выражением антисемитизма"

Уполномоченный правительства Германии по вопросам еврейской жизни и борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в интервью изданиям медиагруппы Funke, в том числе газете Berliner Morgenpost, назвал эту атаку "трусливым и вызывающим самое глубокое беспокойство выражением антисемитизма, которому государство и общество должны решительно противостоять всеми имеющимися средствами".

Тот факт, что Бюттнер не позволяет запугать себя, Кляйн похвалил как "сильный сигнал мужества и непоколебимости". По словам Кляйна, он переговорил с Бюттнером и выразил ему свою солидарность и поддержку. "Антисемитизму не должно быть места в общества, с ним надо последовательно бороться", - подчеркнул Кляйн.

Указывается, что расследованием этого нападения в Германии занимается полицейский отдел госзащиты, специализирующийся на борьбе с преступлениями, совершенными по политическим мотивам.