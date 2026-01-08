Baltijas balss logotype
Неизвестные атаковали подстанцию на западе Германии 1 829

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
Deutsche Welle
Злоумышленники попытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат в земле Северный Рейн - Вестфалия, однако она продолжила работу без перебоев, сообщает прокуратура, пишет DW.

Неизвестные попытались устроить поджог на электроподстанции в городе Эркрат, расположенном в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом сообщает на своем сайте общественно-правовая медиакомпания WDR вечером в среду, 7 января, со ссылкой прокуратуру Вупперталя.

Уточняется, что внимание следователей привлекло письмо вероятных злоумышленников - группы Kommando Angry Birds , - опубликованное на левой платформе indymedia. Изучив его, полиция провела проверку на подстанции Эркрата. Попытку поджога подтвердил журналистам и прокурор Вольф-Тильман Баумерт (Wolf-Tilman Baumert).

Атака на критически важную инфраструктуру

Судя по всему, целью нападавших было обесточить промышленный район на улице Макс-Планк-штрассе в Эркрате . Как говорилось в письме злоумышленников, они попытались поджечь один из двух трансформаторов электроподстанции. Однако, по данным прокуратуры, атака провалилась: подстанция все время работала без перебоев.

По словам прокурора Баумерта, поджог являлся нападением на критически важную инфраструктуру. "Если бы он удался, возможно, случилось бы масштабное отключение электроэнергии", - пояснил он в беседе с WDR.

Расследованием инцидента занялся полицейский отдел защиты государства (Staatsschutz) в Дюссельдорфе, специализирующийся на борьбе с преступлениями, совершенными по политическим мотивам.

DW

#полиция #преступность #инфраструктура #прокуратура #нападение #поджог #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    8-го января

    Вот смеха то будет, если окажется, что все эти поджоги, запуски Дронов и прочие пакости творят местные дегенераты, ненаигравшиеся в игрушки, а не российские спецслужбы.

    11
    0

Видео