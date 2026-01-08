В Литве вынесен приговор жительнице Шальчининского района, во дворе дома которой был обнаружен подземный ход в сторону Беларуси. Суд признал Люцию Почобут виновной в незаконном обогащении, назначил ей штраф и постановил конфисковать почти 140 тысяч евро, сообщает zerkalo.io.

В начале 2025 года на участке Почобут, расположенном в непосредственной близости от белорусской границы, был найден замаскированный туннель. Расследование по факту возможного незаконного пересечения границы было прекращено, поскольку выяснилось, что сооружение не выходит за пределы территории Литвы.

Материалы дела передали в Строительную инспекцию, которая признала подземный ход самовольной постройкой и обязала владелицу снести его. Женщина попыталась оспорить это решение, утверждая, что на её участке находится лишь небольшая часть сооружения, а остальная его протяжённость проходит по неоформленной государственной земле, находящейся в ведении Национальной земельной службы.

В результате суд назначил Почобут штраф в размере 15 тысяч евро и постановил конфисковать в пользу государства 139,3 тысячи евро как доход, полученный преступным путём.

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2022 год женщина владела имуществом, стоимость которого превышала 900 минимальных прожиточных минимумов. За это время она приобрела несколько квартир в Вильнюсе, административные помещения и другую недвижимость. При этом, как установило следствие, её официальных доходов было недостаточно для покрытия таких расходов.

Сама Почобут вину не признала, заявив, что приобретала недвижимость на заёмные средства. Однако проверка финансово-хозяйственной деятельности не подтвердила наличие законных источников дохода в необходимом объёме.

На имущество осуждённой наложен временный арест, который будет действовать до полного исполнения приговора. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 20 дней.

Адвокат женщины Дайнюс Даргявичюс ранее заявлял, что обнаружение туннеля стало для его клиентки неожиданностью и никаких подозрений ей изначально не предъявляли.

— Приехали пожарные, вырезали бетонный пол и обнаружили туннель, — рассказывал адвокат. — Она ничего о нём не знала, проход был залит бетоном.

По словам защитника, до визита экстренных и правоохранительных служб Почобут не подозревала о существовании подземного хода. До сих пор остаётся неизвестным, для каких целей он был построен и когда именно появился.